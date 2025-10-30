Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su casa de Constitución: de qué hablaron

La expresidenta Cristina Kirchner, que aún no se ha expresado públicamente tras la derrota del peronismo en las elecciones legislativas, mantuvo este jueves un encuentro con el abogado Carlos Maslatón en su domicilio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad.

Maslatón, conocido por sus posteos provocadores en redes sociales, publicó un extenso relato de la reunión en X, donde remarcó que llevaba años buscando hablar con la exmandataria. Según escribió, su objetivo era analizar “parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”.

El posteo comienza con una cita bíblica: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, Versículo 10, Nuevo Testamento”, estableciendo un paralelismo con las denuncias de lawfare que Kirchner ha hecho a lo largo de los años.

En su escrito, Maslatón contextualiza la cita: “Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano. Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales”.