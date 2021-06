CRISTINA KIRCHNER: «DEJEMOS LA VACUNA Y LA PANDEMIA FUERA DE LA DISPUTA POLÍTICA»

«Hay cuestiones que escapan a la grieta», dijo la vicepresidenta en un acto con el gobernador Axel Kicillof.

La vicepresidenta Cristina Kirchner exhortó este lunes a los dirigentes de la oposición dejar «la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política» y consideró que «hay cuestiones que escapan a la grieta, son producto de la irracionalidad».

Asimismo, la referente máxima del Frente de Todos reclamó responsabilidad a quienes generaron dudas sobre las vacunas y lo que a su entender provocó que muchas personas no quisieran vacunarse.

Además, Cristina Kirchner hizo un «llamado a los medios de comunicación» para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga «en duda la palabra de los médicos y de la ciencia».

Fue durante un acto en la ciudad de La Plata, junto al gobernador Axel Kicillof, en el que afirmó: «Debería haber un acuerdo tácito de la sociedad para hacerle caso a los médicos».

«Por favor, no pongamos en duda las vacunas, no pongamos en duda la ciencia», reclamó.

«Que entre todos los que hacen política, los que no, los oficialistas, los opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, hay cosas que no pueden ser objeto de discusión, no podemos discutir si el sol sale por el Este o si la tierra es redonda o plana, y tampoco podemos seguir envenenando a la gente con que la vacuna es mala», afirmó la ex presidenta.

Por otra parte, la vicepresidenta sostuvo que «libertad para mi y que se joda el resto no es libertad», al referirse a los que cuestionan las medidas de prevención y cuidado contra la pandemia.

«Vamos a salir con la vacuna, vamos a volver a ser felices», pronosticó la vicepresidenta y consideró necesario que la dirigencia «discuta las cuestiones verdaderamente importantes» para la sociedad.

Relacionado