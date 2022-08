CRISTINA KIRCHNER APUNTÓ CONTRA LARRETA POR «SITIAR» LA ESQUINA DE SU DEPARTAMENTO Y MILES DE PERSONAS SE MOVILIZAN EN APOYO A LA VICE

Cristina Kirchner cuestionó este sábado a Horacio Rodríguez Larreta por «sitiar» la esquina de su domicilio en Recoleta al tiempo que se lleva a cabo una marcha de apoyo para la vicepresidente en el lugar, dentro del marco del juicio por la causa Obras Públicas.

La titular del Senado, recordó: «El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo. La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat».

CFK realizó sus declaraciones a través de un nuevo texto publicado en su página web, y al cual tituló «Las vallas del Sr. Larreta». Según expresó, desde que finalizó su gestión en 2015, su departamento » «fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas». «Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte», afirmó.

«En todos esos años, la Policía del Sr. Larreta nunca intervino. Es más, cuidaban y garantizaban esas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la Ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca», sintetizó Kirchner.

Y agregó: «Las vallas colocadas por el Sr. Larreta son algo más que impedir la libre circulación. Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación. Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial».

CFK concluyó: «La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos».

Relacionado