CRISTIAN PAVÓN, DETENIDO EN BRASIL POR ESCUPIR… A UN POLICÍA

El delantero cordobés Cristian Pavón, oriundo de Anisacate, volvió a ser noticia, y no precisamente por lo que hizo dentro de la cancha.

Esta vez, el ex Talleres fue detenido en Brasil, acusado de escupir a un efectivo policial tras el partido entre Gremio (su actual club) y CSA, por la Copa de Brasil.

Según informaron medios brasileños, el escupitajo iba originalmente dirigido al árbitro del encuentro, en medio de la calentura por el final del partido. Pero la saliva cambió de rumbo… y terminó impactando en un agente de seguridad que estaba a un costado del campo de juego.

Tras el hecho, Pavón fue trasladado al Juzgado Especial Criminal, donde quedó formalmente acusado de agresión a una autoridad.

No es la primera vez que el ex Boca y Talleres queda en el ojo de la tormenta por cuestiones extrafutbolísticas. En 2021, mientras todavía jugaba en Argentina, ya había enfrentado denuncias por violencia de género, que si bien no prosperaron judicialmente, lo mantuvieron en el centro de la polémica.