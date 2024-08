CRISIS PRESUPUESTARIA DANYA TAVELA: “SIN UNIVERSIDAD NO HAY CONDICIONES PARA LLEVAR ADELANTE EL DESARROLLO QUE EL PAÍS NECESITA”

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921.

Radio UNNE entrevistó a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, autora del proyecto de ley de financiamiento de las Universidades Públicas Nacionales, que obtuvo recientemente media sanción en el Congreso, con el acompañamiento de distintos espacios políticos.

El expediente, que ahora espera el tratamiento en la Cámara de Senadores, propone un incremento de los fondos destinados a las casas de altos estudios, una indexación bimestral y una recomposición salarial para docentes y trabajadores subsidiaria a la paritaria colectiva del sector. El proyecto también establece la obligatoriedad de realización de auditorías a cargo de la Auditoría General de la Nación.

“La universidad tiene un rol de movilidad social. Cuando uno manda a su hijo a la universidad, sabe que funciona. Eso tiene que ver con el reconocimiento y con la valoración que hace la sociedad de la universidad, y se vio reflejado en el voto de los diputados de los distintos espacios políticos. Fue un tema transversal, donde indudablemente se sintió la presión de la ciudadanía, para que se acompañara este proyecto”, expresó Tavela.

La legisladora calificó como crítica la situación salarial del sector docente y no docente: “los trabajadores universitarios han perdido la mitad del poder adquisitivo, respecto de los demás empleados del Estado. Y no es que uno crea que hay trabajadores de primera y segunda, sino que por el contrario, por lo menos se esperaría una igualdad de condiciones que permita dedicarse a esta actividad tan cara a la sensibilidad de la ciudadanía”.

En este sentido, cabe destacar que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alertó que el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, algo que pone “en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública”, según declararon en un comunicado oficial.

Tavela insistió en el aire de la 99.7: “estamos en una situación de crisis muy importante, que tenemos que poder resolver. Pero en la medida en que no hay convocatoria paritaria, que no hay una acción propositiva y positiva del Ejecutivo Nacional nos pareció que era importante que el Congreso tomase este tema. Hay un desconocimiento del sistema importante, y hace falta que estos temas se discutan, que se visibilicen y tomen agenda pública”.

La diputada nacional se desempeñó también como secretaria de Políticas Universitarias y ejerció funciones como vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, por lo que expresó reconocer las necesidades de mejoras y cambios al interior del sistema de educación superior.

“Siempre hemos trabajado proactivamente en modificar las currículas, para generar mejores condiciones de calidad, en ampliar los equipamientos. Siempre con la intención de brindar una educación con una mirada al mundo, basada en las competencias y habilidades que hoy tiene que tener una persona para gestionar la incertidumbre, para desarrollar su formación”, enumeró la diputada.

Dentro de los detalles de la propuesta, se especifica que a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley, los salarios del sistema universitario nacional se actualizarán conforme a la variación acumulada de la inflación notificada por el INDEC. Posteriormente, y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán seguir este mismo mecanismo de ajuste mensual.

Este sistema de aumentos se aplicará a falta de un acuerdo entre las organizaciones gremiales y las autoridades universitarias que cuente con el respaldo del Gobierno Nacional. Además de los ajustes salariales y presupuestarios, el proyecto fija el control de la Auditoría General de la Nación y contempla una expansión anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

“Sin presupuestos e inversiones adecuadas, no hay posibilidad alguna de mejorar nuestras instituciones educativas. Sin universidad no hay condiciones para llevar adelante el desarrollo que el país necesita, seguís abonando un círculo de empobrecimiento. No vas a tener personas formadas para los mercados competitivos a los que pudieses acceder este si estabilizas la macroeconomía”, puntualizó Tavela y expresó sus expectativas para un expeditivo tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores.

