CRIS MORENA DAY: TODO SOBRE EL GRAN EVENTO

Acto seguido se apagaron las luces y Cris Morena salió a escena luciendo un saco blanco, un pañuelo azul y una pollera blanca con puntos azules diciendo: “Hola gente de mi corazón, de los corazones rojos, es el color que nos lleva a hacer todas las cosas con amor, pasión, con el universo, no sé cómo agradecerles tanto amor de tantos años. Es la primera vez que me hacen un ceremonial day y que aplauden la trayectoria mía y de todos ustedes. Disfruten, es alucinante todo”. Luego, la productora y la conductora se sentaron detrás de un escritorio, el cual estaba decorado con flores amarillas y comentó ante las 3.200 personas: “Esto es lo que siento cuando los escucho y los miro. Los ojos brillan, los oídos suenan, la mente crea, el instinto percibe, la pasión explota, el cuerpo baila , el olfato perfuma, la boca besa, el alma ríe, y vos vibrás. Sos luz, sos aventura y camino, sos principio y final. Sos artista de tu vida, vos podés todo”.

Arrancó el «recordar», una forma de volver a pasar por el corazón

Tras recordar sus inicios en el teatro, la periodista presentó el primer show de la noche. “Me emociona mucho que esta persona va a cantar una de mis canciones preferidas”, remarcó Cris Morena. De esta manera, el homenaje comenzó con Mike Amigorena interpretando el tema de Jugate Conmigo, el programa de entretenimiento que se emitió entre 1991 y 1993. “Fueron cinco años de tribuna llena, me desmayo. Era impresionante, hubo muchos chicos que salieron de ahí. Había juegos, reflexiones, amores, mucho baile”.

La siguiente canción estuvo a cargo de Franco Masini -quien interpretó a Luka Colucci en la reciente versión de la producción musical “Rebelde”-. El joven deslumbró al público al cantar “Verano del 98″.

Franco Masini cantando una canción de Verano del 98 junto a Natuti y Cris Morena? CLARO QUE SI! MIRA EL #CrisMorenaDay EN VIVO EN OLGA POR EL CANAL DE YOUTUBE https://t.co/CdVDWlarMZ pic.twitter.com/3XfK1TzYyx — OLGA (@olgaenvivo) August 28, 2024

El siguiente repertorio estuvo a cargo de Agustina Cherri -que formó parte del elenco de Chiquititas- y su hija Muna, quienes le pusieron voz y emoción a “Corazón con agujeritos”. Acto seguido la primogénita de la actriz confesó qué sentía por acompañar a su madre en este día: “Es una locura, recién veníamos hablando cómo ´íbamos a hacer para que mamá no se largue a llorar cantando en el Rex de nuevo. Encima estas canciones que son emotivas. A mi me encanta cantar y compartirlo con ella. Es hermoso”.

Si tu corazón tiene agujeritos

juntas lo podemos ayudar#CrisMorenaDay pic.twitter.com/2SrTMKRepd — OLGA (@olgaenvivo) August 28, 2024

A su término, Mery y Migue Granados subieron al escenario para cantar “Rinconcito de luz”. En paralelo, Cris Morena no podía parar de cantar y bailar a un costado. Luego, una vez que llegaron al escritorio con el logo del canal, el conductor interpretó una versión de “El beso”, uno de los hits de Chiquititas. Pero más allá de recordar las enseñanzas y los valores que dejaron las series de la productora, el evento también tuvo lugar para el amor. Fue así que Gimena Accardi se sumó a la mesa y contó cómo comenzó su historia con Nicolás Vázquez. El tema fue introducido por Nati Jota, quien preguntó: “¿Cómo sucede eso de que una cosa se convierte en otra?¿Ustedes se conocieron ahí, verdad?”.

“Nos conocimos en Alma Pirata en realidad, otro proyecto de Cris, el anterior. Pero sí, el amor empieza el primer año de Casi Ángeles. Compartís muchas horas, mucha gente muy hegemónica, muy talentosa, muy buena, y los camarines invitan”. En ese momento, la artista fue interrumpida por la homenajeada, quien comentó: “Yo me entero de todo. Me empecé a dar cuenta, y además ellos eran súper protagónicos, entonces veía las miraditas, las manitos, comían junto y todo”. Cris se dio cuenta porque acá en el Rex teníamos una escena de besos, Malvina y Nico Bauer, y nos pasábamos los chicles. Y ella vino un día desde la cabina y dijo ‘ustedes se están pasando los chicles’. Ojo de lince. Y le dijimos que sí, que estábamos enamorados”, confesó la actriz ante miles de personas.

Los Granados siempre dándolo todo!

Se armó el pogo en el #CrisMorenaDay pic.twitter.com/p4rSLStk8g — OLGA (@olgaenvivo) August 28, 2024

El besooo

Tu besooooo MIRALO EN VIVO EN OLGA POR EL CANAL DE YOUTUBE https://t.co/CdVDWlarMZ pic.twitter.com/ol5TzPqPzq — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

«El amor nace el primer año de Casi Ángeles» Gime Accardi sobre cómo comenzó su historia de amor con Nicolás Vázquez#CrisMorenaDay pic.twitter.com/WnYc5NO5Ez — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

Esta noche especial también contó con Chita cantando “Será de Dios” y Felipe Colombo recordando el furor por Chiquititas 20 años atrás, en ese sentido, el joven abrió un paquete de figuritas de la serie en vivo. Además, Joaquín Levinton sorprendió al cantar “Resistiré” y Evelyn Botto engalanó con su voz al versionar “Mi vestido azul”.

Era obvio que Felipe Colombo iba a venir al #CrisMorenaDay para abrir un paquete de figuritas de Chiquititas de hace más de 20 años. pic.twitter.com/BuRhLcMmuc — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

También Nico Vazquez y Emilia Attias interpretaron «Dos ojos» despertando suspiros entre los presentes y en los internautas que lo miraban desde sus hogares.

TODOS SOMOS HERMANOS PORQUE NICO VAZQUEZ Y EMILIA ATTIAS SON NUESTROS PADRES #CrisMorenaDay pic.twitter.com/7BmLyOu32Q — franco (@brillamila) August 29, 2024

Luego llegó el momento de Isabel Macedo y expresó: “Qué lindo volver a estar acá, cuántos recuerdos, cuánta emoción Gracias por haber venido. Al principio me era más complicado porque los chicos más chiquitos se envalentonaban que querían verme, y abrazarme pero después cuando me veían tan cerca ya no y lloraban”, sostuvo la actriz al sentarse junto a sus compañeros. Mientras la influencer la presentaba como la “villana por definición”, el público recitaba su célebre frase. Así, la intérprete de Delfina se ganó el grito del público al decir su famosa frase: “Alguien está en problemas”.

El teatro se llenó de aplausos y gritos al ver ingresar a Lali Espósito quien cantó “Hay un lugar” y al finalizarla expresó: “Ay, la quiero hacer de vuelta, qué nervios”. Acto seguido, la artista se dirigió a la mesa para hablar con sus compañeros: “Vamos a charlar un poquito. Yo estaba re nerviosa, yo me hago la canchera de que el escenario es el lugar más cómodo de la vida. Es muy fuerte volver a este escenario y cantar frente a esta gente que ama tanto estas canciones. Qué emoción Cris. Hoy le mandé un mensaje a Cris a la mañana porque me levante conmovida y le dije ‘qué orgullo ser parte de algo tan enorme’. Jamás hubiera imaginado algo así para mi ser”.

Lali y Peter Lanzani compartieron juntos esta noche y conversaron entre los presentes imaginando cuál hubiera sido el futuro de sus personajes. “Para mi se pusieron una parrilla”, comentó Peter Lanzani. Por su parte, Lali sostuvo: “Para mí creo que era muy genuino, más allá del chiste que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor por mucho tiempo, en una edad muy especial”. Al escuchar esas palabras, el público comenzó a gritar “Chape tour”, buscando revivir el romance entre las figuras de la serie. Fue entonces que la cantante comentó: “Había algo tan genuino en los personajes que a nosotros nos salía con mucha facilidad. A mi me siguen hablando de Peter, me da mucho orgullo. Todas las parejas que vinieron tuvieron que acostumbrarse”.

Luego ingresaron La China Suarez quien cantó su icónico tema «Reina gitana» y Nico Riera completando el elenco de «Casi Angeles», la mesa soñada para Nati Jota.

Momento de levantarse y bailar con la Reina Gitana! Mirá el #CrisMorenaDay en VIVO https://t.co/CdVDWlarMZ pic.twitter.com/2Ce16jGBFR — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

La mesa de tus sueños en el #CrisMorenaDay pic.twitter.com/0ylZOAbdtR — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

Cris Morena aprovechó para presentarles a todos su nueva producción Margarita el spin off de «Floricienta» y todos bailaron al ritmo de sus temas.

Era obvio que Margarita iba a llegar al escenario en una bicicleta voladora. #CrisMorenaDay pic.twitter.com/PhZBW7Sgq9 — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

El show terminó con todos cantando ¡Que nos volvamos a ver!, y los internautas felices de volver a ver a los personajes que marcaron alguna etapa de su vida, y eso, Cris Morena con sus novelas es una especialista.