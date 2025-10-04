¿CRECIÓ LA PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE?

La industria automotriz argentina cerró septiembre con un comportamiento mixto: mientras el mercado interno continúa mostrando un fuerte dinamismo, las exportaciones siguen en retroceso por la caída de la demanda externa.

Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), durante septiembre las terminales produjeron 47.108 unidades en 22 días hábiles, lo que representó una mejora de 5,8% respecto de agosto y una baja de 5,0% frente al mismo mes de 2024.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la producción alcanzó 379.243 vehículos, un 4,6% más que en igual período del año pasado, lo que mantiene al sector en terreno positivo.

A su vez, el informe también detalla que en septiembre se exportaron 26.429 unidades, una cifra que marca una suba mensual de 3,6%, pero una caída interanual de 17,2%. En lo que va del año, las terminales enviaron al exterior 199.811 vehículos, lo que equivale a un descenso del 9,1% en relación con 2024.

«El sector continúa manteniendo un balance positivo en lo que va del año. Por un lado, la producción y las ventas al mercado local acumulan un desempeño superior al de 2024. Por otro, el frente externo sigue mostrando las dificultades de aumentar volúmenes y acceder a nuevos mercados», señaló Martín Zuppi, presidente de Adefa.

El directivo destacó que Brasil, principal destino de los autos argentinos, representa el 67% de las exportaciones del país, pero este año compró 23.349 unidades menos, lo que equivale a una baja del 15% frente al año pasado.

Además, se sumó un factor adicional: Nissan dejará de producir en el país la próxima semana, por lo que ya reportó el cierre de su actividad industrial, aunque su volumen es menor en comparación con otras terminales.

A pesar del retroceso externo, el mercado local muestra un marcado crecimiento . En septiembre, las terminales vendieron 54.267 unidades a la red de concesionarios, lo que representa una suba del 4,8% respecto de agosto y 22% más que en septiembre de 2024.

En el acumulado enero-septiembre, las automotrices colocaron 455.220 vehículos en sus redes comerciales, un salto del 63,6% en comparación con las 278.199 unidades del mismo período del año anterior.

Sin embargo, Adefa advirtió que gran parte de ese aumento está impulsado por el mayor ingreso de vehículos importados, lo que resta protagonismo a la producción nacional.