CORRIENTES: DETUVIERON A UN PEDIATRA ACUSADO DE ABUSAR DE UNA NIÑA DE 12 AÑOS

Un pediatra de la ciudad de Gobernador Virasoro fue detenido tras ser denunciado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años. El hecho se encuentra bajo investigación del Ministerio Público Fiscal y la causa fue caratulada como «abuso sexual con acceso carnal agravado».

La denuncia fue presentada el lunes por un familiar de la víctima ante la Fiscalía de Instrucción Penal de Virasoro, quien señaló que el profesional habría sido sorprendido en flagrancia en una situación de abuso. De inmediato, el hombre fue aprehendido por personal policial y trasladado en primera instancia a la Comisaría Primera. Luego, por razones de alojamiento, fue derivado a otra dependencia.

En las últimas horas, el juez de Garantías interviniente dispuso que el imputado cumpla prisión domiciliaria, con custodia policial permanente y una restricción de acercamiento hacia la víctima.

Las autoridades judiciales recordaron que, por disposición legal, se resguarda la identidad de las personas involucradas a fin de proteger a la niña y garantizar el desarrollo del proceso.