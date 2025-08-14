Crece la compra de carne en comercios mayoristas para dividir el gasto entre varias personas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación acumulada en lo que va de 2025 es del 17,3%. Con ese índice como referencia, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) reveló esta semana que los precios de los cortes vacunos aumentaron un 31,2% desde enero y los de pollo, un 25%, lo que habría llevado a los consumidores a ponerse creativos para la compra.

«Nosotros nos tuvimos que aggiornar también, porque la venta minorista al ser el producto fresco nacional es caro«, planteó Viviana, la dueña de una granja en La Paternal consultada por el canal C5N.

«Hoy por hoy este nosotros notamos que el consumidor final ya no viene a comprar un kilito, dos kilitos porque no le conviene. Se junta con dos o tres personas y llevan combos que llevan cantidad«, señaló la comerciante, que vende cada kilo de pollo a $ 6.500 contra los $ 10.000 o más que piden en los supermercados.

La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los tres distritos nacionales, junto a Córdoba y Rosario, que fueron relevados por el IPCVA. El informe de la organización también da cuenta de una inflación acumulada del 25% para la carne de pollo, lo que deja en un lugar sensible hasta a los amantes de la ensalada César.

De hecho, todos esos números se trasladan a la venta minorista en un rubro donde los comerciantes ya anticiparon que los frigoríficos aplicarán un nuevo ajuste cercano al 10%