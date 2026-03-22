CORRIENTES: CONFIRMARON TRES CASOS DE TOS CONVULSA O COQUELUCHE

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes notificó tres casos de tos convulsa o Coqueluche en un paciente de tres meses que vive en el interior y que está internado en el Hospital Juan Pablo II. También dieron resultado positivo dos adultos.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, indicó que «las muestras fueron analizadas en el Laboratorio Central y dieron positivo».

El bebé está siendo atendido en el Pediátrico, en sala, derivado de un hospital del interior. Los adultos no requirieron internación. Todos con buena evolución.

Se están realizando las acciones de control de brote que «consisten en la búsqueda activa de casos en los contactos familiares y de relación en los últimos 21 días previos. Además de monitoreo de vacunación y completando dosis, en caso de ser necesario».

A su vez, aseguró que se está realizando un trabajo articulado entre el equipo de Inmunizaciones, Vigilancia Epidemiológica provincial y el equipo local.

La tos convulsa o Coqueluche es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis.

Desde el Ministerio de Salud vecino se insiste en completar el Calendario Nacional Obligatorio.