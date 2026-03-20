CORONEL DU GRATY DETECTAN A UN CIUDADANO EXTRANJERO CON SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR DURANTE UN OPERATIVO DE CONTROL

En el marco del operativo preventivo «Corredor Seguro», personal de la Comisaría de Coronel Du Graty detectó este viernes a un hombre de nacionalidad extranjera que residía de manera irregular en el país.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:30 en la intersección de la avenida Mariano Moreno y la calle Sargento Cabral. Allí, los efectivos policiales realizaban tareas de identificación de personas y control de motovehículos cuando interceptaron el paso de un joven de 25 años, oriundo de Colombia y con domicilio actual en la ciudad de Villa Ángela.

Al realizar las consultas pertinentes con la División Información de Personas Extranjeras, se constató a través de la documentación presentada que el ciudadano había iniciado el trámite para una categoría de residencia temporaria en diciembre de 2025. Sin embargo, el proceso no fue continuado ante la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que su permanencia actual en territorio argentino se considera irregular.

Siguiendo las instrucciones del personal idóneo en la materia, la policía procedió a la notificación formal del Acta de Infracción Migratoria bajo los lineamientos de la Ley N° 25.871. Asimismo, se le hizo entrega de una citación obligatoria para comparecer ante la delegación correspondiente de la Dirección Nacional de Migraciones, con el fin de regularizar su situación legal en el país.

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