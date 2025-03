CÓRDOBA: INVESTIGAN LA MUERTE DE UN HOMBRE DURANTE UN OPERATIVO POLICIAL EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

La Justicia de Córdoba investiga el caso de un hombre de 39 años que murió en un confuso episodio con la Policía mientras cargaba nafta en una estación de servicio. Su pareja asegura que fue víctima de un caso de abuso de la fuerza. “A mi marido lo mató la Policía. Me lo asfixiaron por 10 mil pesos”, dijo en TN.

El hecho sucedió este lunes a la madrugada, en la esquina de calles Octavio Pinto y Mariano Castex. Según testigos, el hombre no pudo pagar el combustible por la aplicación y llamó a su esposa para que le llevara plata. Mientras esperaba, habría tenido una discusión con un playero, que alertó al 911 porque pensó que no le quería abonar.

Cuando llegaron los oficiales, intentaron reducir a Bustamante y meterlo en el patrullero, pero él se resistió a ser detenido, a la espera de que su pareja llegara. Sin embargo, los policías comenzaron a golpearlo, lo agarraron entre dos y lo subieron a la camioneta. La secuencia fue grabada por un testigo que presenció el hecho desde la ventana de su casa.

Agustina, su esposa, relató cómo fueron los momentos previos a la muerte de Guillermo. “Anoche, lo llamé por teléfono preguntándole por dónde andaba y me dijo que estaba cargando nafta en una estación de servicio y que no había podido pagar. Se puso en una disputa con el playero, pero no de forma violenta porque él no es violento“, aseguró.

“Entonces se resistió a que la Policía lo llevara preso porque yo ya venía camino a pagar. Cuando llego, él ya estaba en la camioneta y vi cómo uno le pegaba en la panza y la costilla, mientras que el otro lo asfixiaba”, agregó entre lágrimas.

“Escuché cuando decía ‘soltame, soltame’. De repente no lo escuché más y ahí dije ‘me lo mataron’. Un policía decía que lo tenían que llevar al médico urgente, que lo tiren en la chata, pero como no iban a llegar se pusieron a hacerle RCP, pero lógicamente estaba sin pulso por el estrangulamiento que le hicieron”, detalló.

“Después llegó el 107 y lo trataron de reanimar, le pusieron oxígeno, pero no respondía, ya no estaba. Lo tiraron al suelo como una bolsa de papa”, contó la mujer.

“Necesito que se haga Justicia. Mi marido murió de asfixia, no de un paro cardíaco ni nada de esas cosas, porque él era sanísimo. Me lo mató la Policía por 10 mil pesos. Lo vi cuando ya estaba muerto y tenía puñetazos en la cara y los ojos salidos por el estrangulamiento”, dijo Agustina.

Ahora reclama que se investigue como corresponde y se haga justicia. “No hay razón para que lo maten a 10 mil pesos. Podés meter preso a una persona, pero no pegarle así. Esto fue abuso de autoridad. Dejaron a un nene de 5 años sin su papá, me dejaron a mí sin mi marido. Eso no se hace. Necesito que se haga justicia”, cerró.

La versión policial: “El hombre estaba agresivo”

A través de una conferencia de prensa, la Policía de Córdoba dio a conocer su versión de lo ocurrido en la estación de servicio, muy diferente al relato de la esposa de la víctima.

Según relató el comisario mayor Cristian Barrios, Guillermo Bustamante estaba en un “estado agresivo» y que “intentó agredir al personal policial que estaba participando del procedimiento”.

El funcionario destacó que el procedimiento por lo que se sabe hasta ahora fue hecho según marca la normativa y que esta persona fue escalando en su nivel de agresividad hasta que “se descompensó”.

Según su relato, fue subido al patrullero y allí continuó con su furia. “Es un hombre de contextura muy grande, hubo que trabajar mucho para reducirlo e introducirlo en el móvil, pero aun estando ahí y esposado, se zafa de uno de los anillos con la fuerza que estaba haciendo y termina golpeando el vehículo desde adentro”.