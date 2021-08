«COQUI» DE CAMPAÑA EN BARRANQUERAS: «SOMOS CAPACES DE DEFENDER EL CHACO COMO NADIE LO HA HECHO»

El gobernador Jorge Capitanich encabezó este martes dos actos en Barranqueras y Resistencia, como parte de la campaña del Frente de Todos Chaco para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 12 de septiembre.

El primer encuentro tuvo lugar en el club Don Orione de la ciudad portuaria, donde junto a la intendenta local, Magda Ayala, el gobernador expresó: “Les pido una militancia activa, de corazón a corazón, porque somos capaces de defender al Chaco como nunca nadie lo ha hecho”.

“El pueblo chaqueño sabe muy bien que cuando nos vota, vota por obras, acciones, por hechos, no palabras. Pero cuando vota a nuestros opositores lo único que logran es que sean el furgón de cola del centralismo porteño. Mientras los legisladores de la oposición se sentaban en las bancas y aplaudían, apoyaban que Puerto Madero tenga las mejores obras y nosotros no tengamos las obras que estábamos en condiciones de ejecutar”, recordó Capitanich.

En relación a la defensa del Norte Grande, el mandatario remarcó que “necesitamos diputados nacionales para que tengamos tarifa energética diferencial, porque no es posible que un porteño se beneficie de subsidios nacionales que los chaqueños deberían tener. No puede ser que en la Argentina desigual no tengamos las obras de infraestructura que permitan garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Necesitamos un contundente respaldo legislativo”.

Además, valoró las obras que el Gobierno provincial ya concretó y las que se encuentran en ejecución en Barranqueras. “Estamos haciendo junto a Magda lo que nunca se hizo en la historia. Queremos el voto del pueblo de Barranqueras, porque está demostrado que cuando nos votan a nosotros nos votan para hacer. Hechos, no palabras. No perdimos el tiempo y no vamos a perderlo”.

La intendenta de Barranqueras, por su parte, aseguró: “Nuestra localidad se ha levantado después de 20 años. Por eso no podemos permitir que vuelvan los espejitos de colores y las falsas promesas”.

