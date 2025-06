CONVOCAN A UNA MASIVA MARCHA PARA ACOMPAÑAR A CRISTINA KIRCHNER A COMODORO PY

En el flyer oficial que circuló en las últimas horas, se convoca a concentrarse el próximo miércoles en la esquina de San José y Humberto 1°,

bajo el lema «Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella».

Este viernes, en un mensaje a través de sus redes sociales, Cristina explicó las razones y motivos para que se le otorgue la prisión domiciliaria y cumpla la pena de 6 años. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló.

«El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat», publicó en un primer momento Cristina en un extenso mensaje en su cuenta de X donde adjuntó el documento con la solicitud de detención domiciliaria.

En este sentido, aclaró que eso «no se trata de un privilegio», sino «obedece a estrictas razones de seguridad personal», además de «motivos institucionales»: «Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura».

A los motivos señalados recordó el intento de asesinato sobre su persona del 1° de septiembre 2022, cuando se desempeñaba como vicepresidenta. «Fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió'».

«El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos», agregó Cristina que desde que la Corte confirmó su condena ciento de miles de personas se encuentran en las afueras de su domicilio en Constitución para brindarle su apoyo.

Tras señalar que «no somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea», en referencia al armador político durante el macrismo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, Cristina confirmó que «por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho».