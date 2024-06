CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN LA UNNE Y LA UNAF SE ASOCIAN PARA INICIAR EL DICTADO DE CURSOS VIRTUALES

Este acuerdo se concreta con el objetivo de regular la relación de colaboración entre ambas Casas de Altos Estudios, para avanzar con el dictado de cursos virtuales de la Universidad Nacional de Formosa en la Plataforma Virtual MOOC que utiliza la Universidad Nacional del Nordeste.

El rector de la UNNE, doctor Omar Larroza, recibió a su par de la UNaF, profesor Augusto Parmetler en el edificio Rectorado de la Universidad del Sol, para rubricar el convenio marco de cooperación que fusiona a ambas Casas de Altos Estudios del nordeste argentino para el dictado de cursos virtuales utilizando la Plataforma Virtual Mooc de la UNNE.

El rector Parmetler llegó a la sede operativa de la UNNE acompañado por una comitiva integrada por el secretario académico de la UNaF, magíster Alberto Barboza; el decano de la Facultad de Economía y Negocios, licenciado Darío Guerra; el vicedecano de la Facultad de Humanidades, profesor Ricardo Baldovinos; la directora de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Fani Barreto y la doctora Carolina Nogueira a cargo del vínculo permanente con UNNE Virtual y SIED (Sistema de Educación a Distancia).

Por UNNE, acompañaron al rector Larroza en la firma, la secretaria general Académica, doctora Patricia Demuth Mercado y la directora ejecutiva SIED/UNNE Virtual, magíster Graciela Fernández y todo su equipo.

En los documentos suscriptos por los titulares de ambas instituciones de Educación Superior, se detalla que la UNNE es una Institución educativa que posee y gestiona a través del SIED-UNNE-Virtual varias plataformas de formación. Una de esas plataformas virtuales se denomina MOOC y a través de ella la UNNE implementa cursos masivos, abiertos y en línea, tutorizados y autogestionados.

En la letra de convenio se deja sentado que la Universidad Nacional de Formosa desea participar en la Plataforma Virtual MOOC, con la finalidad de promocionar e impartir a través de ella los cursos de su propiedad.

El convenio de partes viene a consolidar la relación entre universidades para la inmediata incorporación de los cursos de la UNaF en la Plataforma Virtual MOOC.

Portal MOOC UNNE ¿qué significa?

Para entender qué significa MOOC hay que remitirse a su acrónimo en inglés, Massive Online Open Courses (o cursos online masivos y abiertos), modalidad que significó un cambio importante en el campo de la educación a distancia a nivel mundial, ya que no sólo posibilitan la democratización del conocimiento, sino que además, facilitan la formación permanente de la población, con acceso gratuito y sin obstáculos de matrícula a un público que de otra manera no podría acceder a estudios en determinadas universidades.

Los MOOC permiten fortalecer los procesos de inserción en el ámbito de la internacionalización de la educación superior que son esenciales para abordar los desafíos globales y contribuir al desarrollo sostenible.

La directora ejecutiva de SIED- UNNE Virtual, magíster Graciela Fernández en sus palabras de bienvenida expuso “celebramos este acuerdo con la Universidad Nacional de Formosa, por su decisión de ampliar su oferta educativa y por sumarse a la alianza de la educación abierta, en respuesta a las necesidades y demandas sociales a partir de dos proyectos concretos: el curso “Introducción a la Administración y Gestión Cooperativa” de la Facultad de Administración, Economía y Negocios y el curso “Inteligencia artificial en el aula” de la Facultad de Humanidades de la UNaF.

Por su parte, el rector de la UNaF, profesor Augusto Parmetler destacó la condición de referencia de la UNNE como institución de Educación Superior en la región. En esa línea destacó el vínculo UNNE – UNaF desarrollado en el tiempo y con una rica historia; hizo además, especial hincapié en el plan de acción que ya existe para este acuerdo suscripto.

“Estoy orgulloso de concretar este acuerdo, porque la acción positiva y de futuro detrás de este convenio que nos facilita la UNNE, se deja ver a través del plan de acción propuesto. No es tan sólo la firma de un acuerdo sin pautas de trabajo trazadas. Celebro este gran paso, porque significa poder educar y formar a más personas a través de la educación a distancia”, expuso Parmetler.

El rector de la UNNE finalmente agradeció a los pares formoseños por la visita y la confianza para el trabajo asociado. “En estos momentos donde el sistema universitario atraviesa momentos difíciles, éstas acciones de trabajo cooperativo nos permiten dar respuesta a las necesidades de la región. Es tiempo de demostrar cuánto valemos las universidades públicas en nuestros territorios y resignificar su importancia y la de nuestros recursos humanos y graduados. Es tiempo además de utilizar las herramientas tecnológicas y virtuales para expandirnos globalmente y aprovechar la posibilidad de romper esas barreras nacionales e internacionales”, subrayó Larroza.

