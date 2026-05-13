CONVENIO DE COOPERACIÓN PERMITIRÁ AVANZAR EN LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE VIVIENDAS VINCULADAS A EMERGENCIAS HÍDRICAS

La suscripción de este convenio permitirá avanzar en la regularización de situaciones dominiales históricamente pendientes, optimizar la coordinación entre organismos provinciales y fortalecer los procesos de ordenamiento territorial y registral.

El Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la Provincia del Chaco, la Sub Unidad de Obras y Programas Especiales (S.U.O.P.E.) y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) firmaron un convenio marco de cooperación con el objetivo de avanzar en los procesos de regularización dominial de viviendas ejecutadas en el marco de programas habitacionales provinciales relacionados con emergencias hídricas.

El acuerdo establece mecanismos de articulación y colaboración institucional destinados a facilitar la realización de mensuras y demás actuaciones técnicas necesarias para posibilitar la correcta registración dominial y futura escrituración de los inmuebles adjudicados.

De la firma participaron el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche; la subsecretaria de Asuntos Registrales, María de las Mercedes Marinich; Jorge Pilar de APA y el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea.

Asimismo, contribuirá a garantizar mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias de programas habitacionales de carácter social y permitirá el acceso al sistema ejecutado por la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía tanto a S.U.O.P.E. como al IPDUV.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política orientada a brindar soluciones concretas a las familias chaqueñas, fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos del Estado para avanzar en la regularización y consolidación del derecho a la vivienda.

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