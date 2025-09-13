CONTINÚA LA CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LA ONG DEL AÑO 2025

El Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco del Día Provincial de las ONG, establecido por Ley 1257-E, cada año lleva adelante un concurso para elegir a la Organización No Gubernamental, con el lema 2025: «Trayectoria que une, solidaridad que transforma».

De todas las inscriptas, un jurado seleccionará a un total de 10 organizaciones, las que se destaquen por trayectoria, labores solidarias y comunitarias. Posteriormente, serán distinguidas en una ceremonia de premiación, y de ellas saldrá electa la ONG del Año 2025.

Todas recibirán certificados, plaquetas y premios para la adquisición de herramientas e insumos, y así mejorar sus organizaciones como el desarrollo de las actividades que realizan.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Las organizaciones deberán presentar una carpeta con la documentación requerida, completando así un formulario online o impreso, adjuntando fotocopias y documental de todo lo que se les solicita para demostrar su real existencia, trayectoria, actividades realizadas, fotografías, folletería, recortes periodísticos, entre otros.

Los materiales presentados, serán de importancia para la evaluación por parte del jurado, la selección de los premios y ubicación en orden de mérito, posteriormente al finalizar la selección se devolverán los materiales presentados.

Los organizadores solicitan, además, un orden de presentación de las carpetas, conformado por carátula con nombre de la ONG, formulario de inscripción, fotocopia de resolución o disposición, fotocopia de la última comisión directa, y todo aquello que consideren agregar en cuanto a actividades y trayectoria de la organización.

Los interesados, podrán rellenar formulario online, ingresando a: https://forms.gle/kGsjgo8sxR6MMEqJ8 o bien retirarlo personalmente en las oficinas de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de este Ministerio, ubicadas en calle Santa María de Oro 229, planta alta, de 7:30 a 12:30, o bien, solicitar el envío del mismo a través de la aplicación WhatsApp a los números 362-4726783, 362-4044739, 362-4380491, C.P. 3500, correo electrónico me.participacionciudadana@gmail.com.

Recepción de carpetas de las ONG interesadas hasta el lunes 15 de septiembre, a las 12 del mediodía.