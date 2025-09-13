CATARATA DE POSTEOS CASTRENSES DE VICTORIA VILLARRUEL: QUÉ PUBLICÓ
La Vicepresidenta sorprendió este sábado con una tríada de efemérides castrenses en redes.
Por último, también rememoró a «los héroes del accidente aéreo del OV-1D Mohawk AE-024, ocurrido el 13 de septiembre de 2006 en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. El capitán Gonzalo Francisco “Yarará” De la Cruz y el sargento Roberto Antonio Quesada, en vez de eyectarse y salvarse, decidieron evitar que la aeronave cayera en una zona poblada, perdiendo ellos la vida».