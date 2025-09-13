Catarata de posteos castrenses de Victoria Villarruel: qué publicó

Victoria Villarruel, alejada de La Libertad Avanza (LLA) en medio de una interna feroz, siempre es noticia cuando hace algún movimiento en redes. El pasado jueves reapareció con un posteo que bien podría interpretarse de diferentes formas y que llega tras la noticia de la condena a Jair Bolsonaro en Brasil. La vicepresidenta, alejada de La Libertad Avanza (LLA) en medio de una interna feroz, siempre es noticia cuando hace algún movimiento en redes. El pasado jueves reapareció con un posteo que bien podría interpretarse de diferentes formas y que llega tras la noticia de la condena aen Brasil.

En este marco de esta condena, la vicepresidenta escribió un tuit en donde no mencionó al ultraderechista brasileño, y que puede tener varias interpretaciones, teniendo en cuenta que la exmandataria Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y mientras Milei es investigado por la megaestafa $LIBRA y su hermana, Karina Milei, se encuentra en medio del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

«Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos», escribió Villarruel sin mayor contexto.

Éste sábado volvió a la carga. No publicó uno sino tres mensajes. Primero celebró el «Día del Arma de Infantería»: «Hoy saludo a quienes visten con orgullo el uniforme, a los que custodian nuestro suelo en cada rincón de la Argentina y a los que entregaron su vida con honor», expresó.