CONTAMINACIÓN DEL AGUA: MAPA DEL ARSÉNICO EN ARGENTINA

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) relanzó la herramienta que monitorea la presencia de arsénico en el agua de diversas regiones del país.



A la fecha, llevan más de 350 muestras recolectadas y calculan que las aguas subterráneas de Argentina contienen niveles superiores de arsénico a los recomendados por la OMS que podrían afectar a más de 4 millones de habitantes.

En el nuevo mapa se observa que al menos 16 municipios bonaerenses tienen niveles de arsénico en el agua por encima de los límites legales. Entre los municipios afectados están Escobar, General Rodríguez, Chivilcoy y Cañuelas.

Sin embargo, hay zonas del país donde no hay información, porque el Mapa de Arsénico se crea en base a las muestras que envía la ciudadanía.

A Por eso, relanzaron el llamado para que la ciudadanía participe: «Buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas de la comunidad que es el acceso a una fuente de agua segura», dijo el Dr. Jorge Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA.

Aunque el arsénico puede aparecer por actividades humanas como la minería, desde el ITBA aclaran que en Argentina la razón «es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes», En el país afecta al 70% de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y Santa Fe, La Pampa, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

