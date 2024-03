CONOCÉ LA LISTA COMPLETA DE MEDICAMENTOS GRATUITOS DE PAMI

Los afiliados que cumplan con los requisitos de la obra social podrán acceder a este beneficio.

Continúa vigente la entrega de medicamentos grautitos para jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

Quienes deseen acceder a este beneficio pueden hacerlo presentando la receta electrónica digital, que evita las gestiones presenciales y las largas filas.

Cómo acceder a medicamentos gratuitos del PAMI

Los jubilados y pensionados que no cuenten con una cobertura médica prepaga pueden obtener sus medicamentos de forma gratuita cumpliendo ciertos requisitos.

Los requisitos son: tener un ingreso igual o menor a 1,5 haberes previsionales mínimos, no poseer más de un inmueble ni vehículos de lujo con menos de 10 años de antigüedad, y no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga.

Qué documentación se necesita para retirar los remedios

Cualquier persona afiliada a la obra social puede retirar en farmacia la medicación presentando la receta correspondiente y la documentación personal del afiliado, que acredite su identidad.

El retiro de los medicamentos gratis en farmacia, con cobertura de la obra social, puede gestionarse con:

La receta electrónica de color blanco.



La receta manual celeste debidamente activada.



Es importante recordar a los afiliados de PAMI que las recetas celestes no activadas no son aceptadas en farmacias, por lo que no podrán retirarse los medicamentos gratis.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden consultar si su receta celeste está activada en la siguiente dirección web: www.pami.org.ar/validadordereceta.

Lista de medicamentos gratuitos del PAMI:

Acenocumarol



Acetazolamida



Acetilsalicílico, ác.



Aciclovir



Alendronato



Allopurinol



Aluminio, hidr.+ magnesio, hidr.



Amantadina



Amiodarona



Amlodipina



Amlodipina+ losartán, potásico



Amoxicilina



Amoxicilina + clavulánico, ác.



Atenolol



Atorvastatín



Atorvastatín + ezetimibe



Azitromicina



Benznidazol



Betametasona



Betametasona + gentamic.+ miconazol



Betametasona + salicílico, ác.



Biperideno



Bismuto, hidróxido+ pectina



Bisoprolol



Brimonidina



Brimonidina + timolol



Budesonide



Budesonide + formoterol



Calcio, carbonato



Calcio, citrato



Carbamazepina



Carbomer



Carvedilol



Cefalexina



Ceftriaxona



Cefuroxima



Cetirizina



Cincocaína, clorh.+ asoc.



Ciprofloxacina



Claritromicina



Clindamicina



Clobetasol



Clopidogrel



Clorpromazina



Clortalidona



Clotrimazol



Coaltar+urea+alantoína



Codeína+paracetamol



Colchicina



Desloratadina



Dexametasona



Digoxina



Diltiazem



Dorzolamida



Dorzolamida + timolol



Doxiciclina



Dutasteride



Enalapril



Enalapril + hidroclorotiazida



Eritromicina



Escitalopram



Espironolactona



Estriol



Ezetimibe + simvastatin



Famotidina



Fenilefrina + tropicamida



Fenitoína



Fenobarbital



Fenoximetilpenicilina



Finasteride



Flecainida



Fluconazol



Fludrocortisona



Fluoxetina



Fluticasona



Fluticasona + salmeterol



Fólico, ác.



Furosemida



Fusídico, ác.



Gentamicina



Haloperidol



Hidroclorotiazida



Hidroclorotiazida+amilorida



Hidrocortisona



Hidroxicloroquina



Hierro, polimaltosato



Hierro, sulfato



Hierro+ fólico, ác.



Ibuprofeno



Imiquimod



Indapamida



Ipratropio, bromuro



Isosorbide, dinitrato



Isosorbide, mononitrato



Ivermectina



Ketoconazol



Lactulosa



Lamotrigina



Latanoprost



Levodopa+ benserazida



Levodopa+ carbidopa



Levotiroxina



Lidocaína+ hidrocortisona



Liotironina



Lisinopril



Lisinopril + hidroclorotiazida



Litio, carbonato



Llantén+ senósidos a y b



Loperamida



Losartán



Losartán+ hidroclorotiazida



Magnesio, valproato



Mebendazol



Meprednisona



Metadona



Metimazol



Metoclopramida



Metoprolol



Metotrexato



Metronidazol



Miconazol



Minociclina



Morfina, clorhidrato



Mupirocina



Naproxeno



Neomicina



Nicotina



Nistatina



Nitrofurantoína



Omeprazol



Oxibutinina



Pantoprazol



Paracetamol



Penicilina g benzatínica



Permetrina



Potasio, gluconato



Prednisona



Pregabalina



Promestriene



Propafenona



Propranolol



Psyllium



Quetiapina



Rifamicina



Rifampicina



Risperidona



Rosuvastatina



Rosuvastatina+ ezetimibe



Salbutamol



Salbutamol+ ipratropio,br.



Sertralina



Simvastatin



Sodio, divalproato



Sulfametoxazol+ trimetoprima



Sulfasalazina



Tamsulosina



Terazosina



Timolol, maleato



Tobramicina (50)



Topiramato



Tramadol



Triamcinolona



Valproico, ác.



Valsartán