CONMOCIÓN EN CHILE: MURIÓ UNA JOVEN ASPIRANTE A GENDARME TRAS SER OBLIGADA A TROTAR BAJO LA LLUVIA CON NEUMONÍA

Una joven aspirante a gendarme de 18 años que cursaba en la Escuela de Formación Penitenciaria en Santiago de Chile, murió y causó conmoción: su mamá denuncia que aún sin recuperarse de una neumonía la obligaron a trotar de madrugada y bajo la lluvia. La Justicia chilena está investigando el caso.

El deceso de Ignacia Albornoz Insulza se confirmó este domingo por la propia Gendarmería en sus redes sociales. Según detalló Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia chileno, la joven ingresó al Hospital de Carabineros el 3 de mayo, donde le dieron tres días de licencia, siendo retirada por sus familiares desde la Escuela de Gendarmería para volver el 6 de mayo.

A su regreso, personal médico estableció que estaba en buen estado de salud y debido a ese reporte los oficiales a cargo habrían obligado a Ignacia a salir a trotar a las 5.50 horas de la madrugada del día siguiente. Los reportes indican que los compañeros de la joven advirtieron a los oficiales de la situación, pero que no fueron escuchados.

Luego de ese entrenamiento, Albornoz se volvió a sentir mal y fue nuevamente derivada al Hospital de Carabineros, donde fue diagnosticada con bronquitis por influenza. En esa oportunidad le dieron otros 4 días de reposo. Pero en medio de ese reposo, que realizó en su domicilio en Tomé, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, el sábado fue trasladada al Hospital Las Higueras de Talcahuano. Murió la madrugada del domingo. La causa preliminar, según dijo Gajardo, fue un paro cardiorrespiratorio.

Tras la partida de la joven, su mamá Jessica habló con BíoBío, aseguró que su hija llevaba varios días enferma y acusó que, pese a ello, tuvo que cumplir con los exigentes entrenamientos que incluyen trote en la madrugada, baños de agua fría y vestimenta no apta para las bajas temperaturas: «En condiciones o no condiciones, ellos tienen una rutina que tienen que hacer como escuela. Se tienen que seguir por un lineamiento, por órdenes de arriba, que ellos tienen que respetar todo».

«No es una cosa que venga de ahora, esto se hace siempre. El problema es si estaban aptos (o no) los alumnos para trotar, correr, ducharse con agua helada, hacer lo que realmente se hacía», advirtió. Y denunció que a su hija la aislaron en una habitación que no reunía las condiciones para sobrellevar una neumonía: «Cuando llegó a la escuela la aislaron a una pieza húmeda, helada, que ella me decía: ‘mamá, tengo frío’. Mientras no la fueran a buscar allá no podía retirarse. No había otra opción».

