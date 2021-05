CONFIRMARON UN CASO DE TUBERCULOSIS EN ECOM Y ESPERAN RESULTADOS DE 26 ANÁLISIS MÁS

En contacto el Director de la empresa ECOM, Chaco, Alejandro San José explicó cómo se van llevando a cabo los análisis, los protocolos y como diferenciar un caso activo de uno latente de tuberculosis.

Fue consultado por la información acerca de los casos de tuberculosis en la empresa y expresó: “Estamos teniendo información de los resultados, hasta el momento hicimos 26 análisis, justamente a los 26 que estuvieron en contacto estrecho con la persona que dio positivo”.

“Hasta el momento, es solo una persona la que dio positivo, no dos. Lo que pasa es que uno estaba en estudio, por eso está bueno hablar con los especialistas sobre estos temas”, manifestó.

En ese sentido, el director de ECOM remarcó la diferencia entre los dos estados de la enfermedad: “La enfermedad tiene dos estados, uno latente, en la cual la persona puede tener contacto con el bacilo y los estudios y análisis denotan eso, es decir, un contacto con el virus pero que la enfermedad no se logró desarrollar en el cuerpo, no está en lo que se llama ‘estado activo’”, y agrega: “El otro estado es el llamado estado activo, en este la enfermedad si se desarrolla. Una persona puede estar en un estado latente debido a las defensas que pueda tener una persona y eso hace que no se desarrolle”.

“El estudio tarda, depende de los pacientes, es un proceso de identificación que tiene tres componentes: uno es una reacción en el brazo, la otra es una placa de tórax y la otra es un análisis de las secreciones del pulmón, todo eso se tiene que analizar para saber recién si la persona está en estado activo», remarcó al preguntarle cómo eran los estudios para saber si una persona tiene la enfermedad y cuánto podría tardar en saber.

También explicó de qué manera van llevando los análisis de los empleados: “Hasta ahora de los 26 que estamos analizando, hay una persona que dio activa y 3 personas que tienen en estado latente, es decir que no desarrollaron la enfermedad, pero sí tuvieron un contacto con el virus».

«Para los dos estados hay tratamiento. Para el estado activo para curar la enfermedad y evitar que contagie y para el estado latente para evitar que se desarrolle», dijo.

Afirmó que todavía faltan resultados de más análisis: «Todavía estamos en ese proceso de identificación, faltan 31 personas más que se tienen que hacer los análisis y hasta ahora justamente, estamos en proceso de identificar que personas tienen el estado activo y quien en estado latente».

Por último, se le preguntó que protocolos realizaron por la pandemia, si las personas que den positivo están en aislamiento y si se vieron afectados debido a este caso positivo de tuberculosis. “La única persona que está en aislamiento es la que da activo y las demás no, porque no es una recomendación. Obviamente tienen que hacer el tratamiento preventivo aquellas que tengan el estado latente y las que tienen en estado activo si, aislamiento hasta que le den el alta y puedan volver a la actividad».

“Con respecto a los protocolos que se manejaron, el protocolo con la pandemia siempre fueron guardias mínimas, el trabajo en su mayoría es remoto, esta área es un área técnica, trabaja mucho con las conexiones de fibra óptica, con conexiones de todo tipo. Justamente los protocolos que se hicieron fue de disminuir al mínimo la interacción que hay en el lugar de trabajo», declaró y remarcó que: «De esta manera las personas iban y buscaban los materiales necesarios, iban hacer el trabajo al lugar que les tocaba. Teniendo en cuenta que van por toda la provincia, en el interior y demás, y esto implica que tengan contacto con otras personas».

Para finalizar quiso destacar que van a seguir trabajando e informando para ver cómo se va desarrollando y evoluciona la situación.

