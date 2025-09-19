Confirmaron a Peter Lamelas como nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina

Según detalló Tump en X,”, posteó el presidente electo de Estados Unidos en su red social, destacando la palabra “legalmente”.

Y añadió: “Anteriormente lo designé para que formara parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor del Departamento de Justicia, que honra el coraje de los increíbles socorristas de nuestra nación. Ha sido miembro de la Junta de Medicina de Florida y comisionado municipal en Manalapan, Florida. ¡Felicitaciones Peter!”.

Por su parte, Peter Lamelas le respondió al mandatario estadounidense en la misma red social a los pocos minutos: “Señor Presidente, gracias por este increíble honor. El mundo lo ve claramente: Estados Unidos ha vuelto porque Donald J. Trump ha vuelto. Bajo su liderazgo, la relación entre Estados Unidos y Argentina alcanzará una grandeza sin precedentes”.

Para cerrar su mensaje, Lamelas sumó la palabra “MAGA”, que corresponde a las siglas en inglés de “Make Argentina Great Again”, o en su traducción al español «haz a la Argentina grande otra vez».

Peter Lamelas y sus elogios a Javier Milei

Tras su encuentro con Javier Milei en Mar-A-Lago, el nuevo embajador de Estados Unidos elogió al mandatario argentino a través de sus redes sociales.

«Como refugiado cubano que escapó del comunismo he visto de primera mano la devastación del socialismo. No es solo ineficiencia; es cruel y engañoso. Líderes como Trump y Milei, con su visión sin remordimientos, están rechazando las políticas fallidas del pasado y construyendo una nueva era de gobiernos simplificados y crecimiento -para Argentina, América y las democracias amantes de la libertad en todo el mundo», expresó.

A fines de noviembre del 2024, Lamelas compartió varias fotos del encuentro con el presidente argentino y escribió: «La semana pasada, en Mar-a-Lago, hablé con Javier Milei, un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente».