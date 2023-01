CONFIRMAN QUE BUYATTI COMETIÓ DELITOS Y LA PROCURACIÓN GENERAL PODRÍA ACUSARLA ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

De esta manera, la resolución fue remitida a la Procuración General, encargada de realizar la acusación ante el Consejo de la Magistratura.

Fuentes judiciales explicaron que con esta resolución en la que se señalan dos delitos, el Procurador General Jorge Canteros está facultada para realizar la acusación directa ante el jury sin la necesidad de una resolución del Superior Tribunal de Justicia.

Una vez que se realice la acusación ante el Consejo de la Magistratura, constituido como jurado de enjuiciamiento primero deberá admitir dicha acusación y desde ahí se pondrá en marcha el proceso de jury. Con la admisión, iniciará la etapa probatoria, designación de abogado defensor de Buyatti, audiencias y finalmente la sentencia. Para que la magistrada sea destituida se necesita 5 votos sobre 7.

«Una vez que ella es separada del cargo, será juzgada en un proceso común. Ya no hay más investigación jurisdiccional porque perdería los fueros», detalló sobre la posible sentencia en contra de la jueza que trató de «negro», «planero», «tapecito» y amenazó de muerte a un albañil que reclamaba el pago de sus servicios.

Al comunicar la decisión de Alvarenga de Gómez Samela, el Poder Judicial aclaró que la investigación «se llevó adelante sin vulnerar la inmunidad de la Magistrada«.

Los hechos punibles detectados en la llamada que Buyatti mantuvo con el albañil Marcelo Acosta están calificados legalmente como «Amenazas Agravadas» (art. 149 bis segundo párrafo) y «Abuso de Poder» (artículo 248), en Concurso Ideal (artículo 54), todos del Código Penal de la Nación, en coincidencia con el Requerimiento Fiscal de Investigación Jurisdiccional de fecha 22 de diciembre del 2022.

EL HECHO

«Son negros de mierda que arruinan el país», «tapecito», «la colita, la colita te voy a….», «burro», «yo te encajo un tiro en el medio de la frente», son algunas de las frases que durante una comunicación telefónica lanzó la titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela, al albañil Marcelo Acosta, quien reclamaba el pago de obras que realizó. Durante gran parte de la comunicación, Buyatti recalcó el cargo que ocupa y ostentó el «manejo de poder» que ejerce.

El trabajador llevaba varios días reclamando un pago a José Álvarez Tau, ex pareja de la magistrada, y en sus reclamos mencionó en los medios de comunicación el nombre de la titular del Juzgado de Familia.

«Vos me seguís molestando y te mando a la cana, te mando hasta el forro del culo. ¿Escuchaste?», expresó la jueza en la comunicación viralizada en la que añadió «¿Vos sos poronga? Yo soy diez veces más poronga, encima soy mujer. Soy mujer papito, soy mujer. Estamos en la era de la mujer».

Se habrían contactado con la magistrada quien manifestó su deseo de no dialogar telefónicamente, aunque si envió una respuesta escrita ante la consulta de este medio. «No lo puedo atender. Tengo ataque de pánico. Me usaron. Yo no debo a nadie ni los conozco. Trabajaban con mi ex pareja», señaló y pidió que se ponga en contexto que es mujer y que se encontraba sola en su domicilio.

«Evidentemente seguimos con el machismo a full», manifestó a este medio Buyatti quien ante la consulta sobre sus insultos y amenazas contestó: «Son cosas que en una discusión se dicen, no me jodan. Estaba sacada, ellos venían mandándome mensajes hace días».

El albañil Acosta indicó que realizó trabajos en la Comisaría de Santa Sylvina y que José Alvarez Tau lo contactó y lo presentó ante funcionarios. «Este señor me da un vehículo a su nombre para que yo lleve a mi gente a trabajar allá. Entonces la primera vez fuimos tres días, hicimos 50 mil pesos de trabajo, y terminado el trabajo nos pagó. Cuando volvimos a ir hicimos 120 mil, como ejemplo te pongo, y nos vamos a cobrar, teníamos 10 personas. Nos sale con 40 mil pesos. Y le digo ´no amigo, si con 40 mil pesos no cubrimos la gente y los tengo a todos acá a los muchachos´», relató.

Fuente: Diariochaco