Condenaron a cinco años de cárcel a Nicolás Sarkozy por recibir financiación de Gadafi para su campaña

El expresidente de Francia Nicolás Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de asociación ilícita al comprobarse que aceptó dinero del régimen de Libia, liderado por Muamar el Gadafi, para el financiamiento de la campaña electoral de 2007.

Sarkozy, de 70 años, se presentó en los tribunales de París acompañado por su esposa y exprimera dama, Carla Bruni, para escuchar el veredito en el que fue exonerado de cargos por corrupción pero encontrado culpable de asociación ilícita, tras lo cual se le impuso una pena con ingreso inmediato y ejecución provisional.

Además, el expresidente de Francia (2007-2012) tendrá que pagar una multa de 100.000 euros y quedará inhabilitado para postularse a cargos públicos durante cinco años.

La fiscalía de París anunció que lo convocará dentro de los próximos 30 días para fijar la fecha de inicio de su encarcelamiento, aún si su defensa apela el fallo, informó el sitio France24.