CONDENA EJEMPLIFICADORA: SENTENCIARON A 17 AÑOS DE PRISIÓN A CÉSAR ADOLFO GARCÍA POR ABUSAR DE SU HIJA

Este mediodía, dieron la pena efectiva de 17 años de prisión a César García por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia”, la decisión estuvo a cargo de la jueza Natalia Kuray de la Cámara Primera.

La víctima fue Sara, su hija quien por entonces tenía 11 años y que realizó la denuncia en el año 2018. Desde ese momento atravesó todos los procesos de la justicia con el contratiempo de la situación de pandemia que dilató más los tiempos. Sin embargo, hoy se expresó conforme con la sentencia y afirmó que “no me lo esperaba, hasta donde me dijo mi abogada es la condena más larga hasta el momento así que estoy sorprendida”.

“Al fin terminó esta etapa”, dijo aliviada. Lo que ocurre es que aún la sentencia no se encuentra firme y es probable que la defensa apele la definición de la jueza Kuray. García, por el momento, continúa en libertad.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 20 de octubre del 2021. Durante las primeras audiencias declaró la víctima, su tía como testigo, así como su hermana y profesionales que la atendieron desde que realizó la denuncia.

En el último tramo se escucharon los alegatos de la defensa que solicitó una recaratulización del caso y que sean calificado como abuso simple por entender que no hubo una pericia excluyente, lo que significaría una pena menor. Esto es porque ellos pedían la realización de una pericia ginecológica la cual no se realizó por inconsistente. “La pericia no se realizó porque no iba a demostrar nada, el abuso ocurrió cuando la víctima tenía 11 años, ahora a los 30 no iba a tener rastros de ese abuso”, explicó a Diario Chaco Sonia Valenzuela, abogada querellante.

Respecto al desarrollo del juicio Valenzuela dijo que el juicio “fue normal, movilizador” y que de allí “salió el testimonio de otra persona que manifestó ser abusada por este hombre, ya hizo la denuncia también y está en la etapa investigativa”.

“La expectativa es que haya una condena justa”, había dicho por ese momento y hoy se demostraron conformes por la sentencia.

EL CASO

El 4 de enero de 2018, la víctima realizó la denuncia en la oficina de asistencia a la víctima contra su progentitor César García por abuso sexual con acceso carnal.

La causa fue tomada por la Fiscalía Nº 4, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera.

Posteriormente, la víctima solicitó una orden de restricción ante el Juzgado del Menor y la Familia N° 6 a cargo de Laura Parmetler, y la obtuvo en contra de ambos progenitores, tanto para ella como para su hermana, quien también advierte que fue víctima.

El pasado 18 de octubre 2018, fue imputado Cesar Adolfo Heriberto García, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia” pero el acusado se abstuvo de declarar.

La elevación a juicio fue suspendida en cuatro oportunidades, la primera el 10 de diciembre de 2019 debido al receso administrativo, y la segunda en junio de 2020 a causa de la pandemia de Covid-19. Una tercera vez fue porque se interpuso otra audiencia.

La nueva fecha fue, por entonces, el 24 de septiembre. Sin embargo, por motivos de salud del fiscal de Cámara, Jorge Fernando Gómez no puedo llevarse a cabo, ya que no había reemplazo para el fiscal y, finalmente, comenzó el 20 de octubre.

