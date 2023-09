CON VARIAS BAJAS PERO LA ILUSIÓN INTACTA, FOR EVER VISITA A GIMNASIA DE JUJUY

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Ricardo Pancaldo deberá armar el 11 inicial con bajas sensibles como las de Javier Iritier y Gastón Canuto, a los que se suman Gonzalo Ríos y Matías Romero. El Negro buscará mantener la racha invicta desde que llegó el DT en la mítica “Tacita de Plata” de la capital jujeña.

A pesar de la tranquilidad que genera un triunfo contundente como el del domingo pasado frente a Ferro, el DT de For Ever, Ricardo Pancaldo, tendrá mucho trabajo a la hora de armar el 11 inicial de cara al partido de este fin de semana ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Por como viene la semana, el Negro saltará al verde césped de la mítica “Tacita de Plata”, el próximo domingo a las 16, con la ilusión de mantener la categoría intacta, pero el equipo bastante “remendado”.

Es que a las ausencias por lesión del arquero, Gastón Canuto; y el volante creativo, Javier Iritier; dos habituales titulares, se sumaron en las últimas horas las bajas de Gonzalo Ríos y del delantero Matías Romero. El volante había recuperado la titularidad el último fin de semana, y el “Monito” alternó en los últimos partidos con Jonatan Dellarosa, pero no deja de tener un papel importante en el equipo.

A estas ausencias por lesión, se suma la de Diego Sánchez Paredes, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas por lo que deberá cumplir con una fecha de suspensión.

Ante este panorama, Pancaldo todavía maneja varias dudas para el equipo titular que jugará el domingo el partido válido por la 28° fecha de la Zona B. Como alicientes, tendrá a disposición a Gino Barbieri, quien superó una lesión muscular; y a Nicolás Silva.

For Ever jugará su partido en busca de mantener el invicto que ostenta el DT, que desde su llegada logró 7 de 9 puntos en el Torneo de Primera Nacional; pero también mirando lo que pase en el barrio Nueva Italia, de Córdoba, donde Racing (que suma 27 puntos al igual que el Negro) enfrentará a Tristán Suárez (que viene debajo de For Ever, en puesto de promoción, con 26 unidades).

