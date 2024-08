CON UNA EXITOSA AGENDA DURANTE EL MES DE JULIO, CHACO LOGRÓ GRAN POSICIONAMIENTO TURÍSTICO Y CULTURAL

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921.

Encabezada por la Bienal de Esculturas, la agenda del mes de Julio de la provincia, incluyó actividades culturales, gastronómicas, deportivas y de la fe, como la Cabalgata, que lograron posicionar al Chaco en el mapa turístico nacional e internacional.

Autoridades de los Institutos de Cultura y de Turismo realizaron un balance de las actividades desarrolladas en conjunto durante el mes pasado en la provincia. “Julio es la temporada alta, turística y cultural, en Chaco ya que se alcanza un pico máximo de concurrencia en todas las actividades y en toda la oferta turística y cultural”, indicó el presidente del Instituto de Cultura Mario Zorrilla.

De esta manera la Provincia avanza en el cumplimiento de la ley, aprobada por unanimidad en 2008, que establece una política de Estado que garantiza el acceso a la cultura como derecho inalienable para todos los habitantes del Chaco. La normativa exige que el uno por ciento del presupuesto provincial sea destinado a actividades culturales.

“Si bien estamos lejos de la ejecución real de este proyecto, este presupuesto en la articulación con otro como la ley de mecenazgo y fondos nacionales como CFI, nos permitieron solventar todas las actividades que tienen que ver con la Bienal de las Esculturas, que incluyó la Bienal de El Impenetrable, además de la Cabalgata de la Fe, el Tangazo y el Foro de Libros y Lectura que estamos iniciando hoy”, detalló.

“Debemos entender a la cultura como una inversión en el desarrollo integral de la sociedad, básicamente porque la cultura fomenta la educación y el aprendizaje y contribuye a fomentar y preservar nuestro patrimonio”, agregó.

Zorrilla realizó un balance positivo y destacó el impacto económico de la Bienal de Esculturas. “La Bienal es una construcción colectiva que articula recursos del Estado, de las empresas y de la sociedad, es un evento que nos pone en el centro del mundo generando oportunidades, industrias y nuevos oficios”, resaltó.

No obstante, recordó que la cultura no debe ser medida solo en términos económicos, “sino también en su impacto social y vitalidad cultural para la sociedad”. “La Bienal en conjunto con todas las actividades culturales que hubo en julio han alcanzado este año un nivel de sostenibilidad no solo desde lo económico, sino también en el impacto que produce en lo ambiental y social: el objetivo fue alcanzado”, manifestó.

Promoción y difusión del turismo

La presidente del Instituto de Turismo Veronica Mazzaroli destacó el trabajo previo de difusión y posicionamiento de la Bienal de Esculturas. Además de la importancia del escenario único que brinda este evento internacional para promover otros atractivos del Chaco.

En esta edición se promocionó Campo del Cielo con la exposición del meteorito recuperado. “Con su exposición en la Bienal se llegó a muchísima gente, y luego de recorrer varias localidades, hoy finalmente el meteorito está en Gancedo, en Campo del Cielo, de donde nunca se debería haber ido”, subrayó. Este mes además se celebró allí el “Asteroid Day”, con la participación de 400 alumnos trasladados hasta ese lugar y 200 alumnos de parajes y pueblos vecinos.

Dentro de la agenda de julio, la funcionaria recordó eventos como Agronea, que brinda un marco que permite mostrar el potencial turístico y cultural de la provincia. “Estos son eventos importantes que potencian y movilizan la economía regional de cada localidad”, sostuvo y resaltó también la importancia de las capacitaciones en las líneas de crédito del CFI para el sector privado, a fin de mejorar la calidad de servicio.

La funcionaria resaltó el crecimiento de la Cabalgata de la Fe que posiciona a la provincia en el turismo de fe y revaloriza las tradiciones. “Este año pudimos visibilizarla a nivel nacional y esperamos que el año que viene tenga una repercusión mucho más masiva. Si bien es importante remarcar que este año participaron 17 mil jinetes y eso es la devoción y la pasión que el pueblo por voluntad propia participa y que el gobierno decide acompañar”, dijo.

Por último valoró la actividad turística que genera el automovilismo. “En conjunto con el Instituto de Deporte Chaqueño acompañamos cada carrera, kartódromo y todo lo que tenga que ver con el turismo del automovilismo, deporte que mueve muchísima gente, volviendo a dar trabajo a las economías locales y una inyección económica importante para la provincia”, sostuvo.

Para todo esto recordó que se presentó y se trabajó en la ley de alojamiento turístico que apunta a brindar seguridad a turistas y visitantes, con alojamientos formalmente habilitados.

Participaron también de la conferencia de prensa el vicepresidente del Instituto de Turismo Martín Braillard Pocard y la vicepresidenta del Instituto de Cultura Daniela Valdez.

