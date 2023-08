CON NUEVOS ABOGADOS, COMIENZAN LAS AUDIENCIAS DE APELACIÓN A LA PRISIÓN PREVENTIVA DE CÉSAR SENA Y LOS ACUSADOS DE ENCUBRIMIENTO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Estaba previsto que la semana pasada se resuelva la apelación a la prisión preventiva de César Sena, acusado del femicidio de su pareja Cecilia Strzyzowski, y de Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, acusados de encubrimiento agravado, sin embargo una situación vinculada a la defensa del joven de 19 años, ejercida hasta ese momento por Ricardo Osuna, cambio los planes.

La situación inició en las jornadas de oposición a la preventiva de los dirigentes Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Osuna representó los intereses del líder piquetero y allí se detectaron conflictos de intereses ya que el abogado habría incriminado al hijo del matrimonio, es decir a su propio defendido.

Fue por esto que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona, no dio lugar a un reclamo de Osuna a quien el Equipo Fiscal Especial había apartado de la defensa del principal sospechoso del crimen de Strzyzowski. Por unas horas, César Sena tuvo, nuevamente defensores oficiales, hasta que finalmente por quinta vez cambió de abogados.

Gabriela Tomljenović es la nueva abogada particular de Sena y ya se reunió con su defendido días antes de que termine la semana pasada en el Complejo Penitenciario Villa Barberán. Suspendida la huelga de hambre, el imputado dejó atrás el «miedo» que le provocaba dejar a Osuna y ya está listo para buscar su libertad.

Si bien en la querella particular no se incorporó un nuevo abogado, hay modificaciones. Gustavo Briend será el encargado de resguardar los intereses de la familia de Cecilia y desde ahora Juan Arregin ya no tendrá injerencia en la causa. Todo esto luego de los polémicos audios de Gloria Romero que acusaba «celos profesionales» entre Arregin y el mediático Fernando Burlando.

«Es muy probable que (Juan) Arregin sea desplazado de su cargo porque no va con el mandato que propone Burlando», dijo Romero en un audio que el propio abogado reprodujo, horas previas a ponerle fin formalmente a su intervención en la causa.

Con esas dos importantes modificaciones, el Equipo Fiscal Especial, la querella particular y la querella que ejerce la Secretaría de Derechos Humanos y Género argumentarán sobre porque los 5 imputados deben continuar con la prisión preventiva que se dictó el 29 de junio.

