El diputado de NEPAR, Juan José Bergia, analizó la última sesión de la Legislatura chaqueña, que logró quórum tras varios intentos fallidos. Detalló las leyes aprobadas, entre ellas la adhesión a la industria del cannabis medicinal y la regulación contra la ludopatía en menores, y adelantó que el 29 se tratará otra norma complementaria. También se refirió a la campaña de cara a las elecciones: “Antes teníamos los gerentes de la pobreza y ahora tenemos los gerentes de la riqueza”.

El diputado provincial de NEPAR, Juan José Bergia, se refirió en diálogo con CIUDAD TV a la última sesión de la Legislatura chaqueña, que finalmente pudo concretarse tras varios intentos fallidos. “Con mucha dificultad, pero hemos dado respuesta a cuestiones que estaban paralizadas. Hay rispideces y esas cuestiones, pero este parate es realmente preocupante y llama poderosamente la atención”, expresó el legislador sobre la falta de consensos en el recinto.

Recordó uno de los temas centrales de las últimas sesiones, la aprobación de la ley de adhesión a la normativa nacional para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. “Estuvimos dando vueltas tres años prácticamente y después decimos que la provincia no recauda, que la provincia no tiene ingresos. Nadie se da cuenta o no se quieren dar cuenta de que esto es ingreso genuino, porque hay empresas en la provincia que tienen que tributar ATP, que generan trabajo en blanco y un montón de cuestiones que son realmente necesarias”, señaló.

En esa línea, anunció que “nos quedó para el día 29 el tratamiento de otra ley en referencia a esa, que es la Ley 1442, que regula el desarrollo sostenible e inclusivo de la cadena de valor del cannabis medicinal. Es una ley que va aparejada”.

Otro de los proyectos aprobados fue la prohibición del acceso de menores de 18 años a sitios y contenidos que incentiven conductas adictivas. “Esto tiene que ver con la ludopatía y va a tener mucho que ver ahora Lotería Chaqueña y también el Ministerio de Educación capacitando a todos los docentes”, explicó Bergia.

También se trató la solución al ejido municipal vinculado a Machagai y Colonia Aborigen. “Son pocos temas los que se pudieron tratar, pero este era un asunto que estaba parado hace mucho tiempo. Estamos haciendo lo imposible para que la Legislatura esté marchando”, afirmó.

Sobre la denuncia del intendente de Machagai, Senón Cuéllar, recordó la situación de la asociación comunitaria Meguesoxochi. “Empieza el trámite en la época de Yrigoyen, continúa después y termina con Alfonsín, cuando el gobierno nacional entrega el título comunitario de 140.000 hectáreas. Eso es un título indiviso para todos los habitantes. Lo que el intendente denuncia es que la exministra y expresidenta de Colonización entregó adjudicación en venta y entregó también RUB, tenencia precaria, a ciudadanos por años dentro de esas 140.000 hectáreas. Una cosa es el ejido municipal y otra cosa son esas tierras comunitarias”, aclaró.

“Queremos romper con la mala política”

En cuanto a la campaña política de cara a las elecciones legislativas nacionales, Bergia expresó: “La campaña va muy bien, se está haciendo un esfuerzo terrible. Antes teníamos los gerentes de la pobreza y ahora tenemos los gerentes de la riqueza, porque antes entregaban bolsas de mercadería y ahora entregan cajas a quienes quieren”.

El legislador defendió la propuesta de NEPAR: “Tenemos un proyecto que plantea entregar una tarjeta alimentaria a cada uno de los ciudadanos chaqueños que estén por debajo de la línea de pobreza. De esa manera pueden ir a comprar a cualquier lugar, levantan el comercio local y no dependen de intermediarios”.

Por último, convocó a la ciudadanía a acompañar a su espacio político: “Queremos romper con la mala política y pedirle al pueblo del Chaco que nos dé una oportunidad de representarlos en el Congreso. La esperanza del pueblo chaqueño es sentirse representado por gente que va a defender los intereses de los chaqueños, no de un partido político. Acompáñennos, porque tenemos compromiso con el pueblo y no con el gobierno de turno