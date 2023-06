CON EL FRÍO, SE DESACELERARON LOS CONTAGIOS DE DENGUE EN EL CHACO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Según los registros del Ministerio de Salud de la provincia, desde la llegada del aire polar se notificaron 514 casos. Esto es un 57% menos que en el mismo período de la semana anterior. De todas maneras, el total notificado superó los 8000 casos confirmados.

Tal como se esperaba, la llegada de la ola polar que por estas horas parece comenzar a retirarse del territorio provincial, logró desacelerar el ritmo de los contagios de dengue en el Chaco. Según el parte emitido este viernes por el Ministerio de Salud, alcanzaron los 8.340, desde el inicio del año. Además, hay 675 muestras que se encuentran en estudio.

Los números son elocuentes. Siempre siguiendo los registros de la cartera sanitaria provincial, se observa que desde el domingo 11 de junio -fecha en que el frente frío comenzó a notarse- hasta este viernes 16, se notificaron 514 casos positivos. Si estos números se cotejan con los de la semana anterior, donde hubo temperaturas prácticamente primaverales, se percibe una caída del 57% puesto que, del domingo 4 al viernes 9 de junio, los casos confirmados fueron 812.

Estas cifras no permiten aún sostener que el “pico” del brote ha sido superado, pero no deja de ser un aliciente teniendo en cuenta, no sólo que un comportamiento similar se observó en otras provincias donde el frío comenzó antes que en el Chaco y no han recuperado los niveles de contagio anteriores; sino además porque la curva en la provincia ya venía “amesetada” y ahora muestra una leve caída que podría sostenerse en el tiempo.

Como parte de las tareas de control focal, en las últimas horas se ha visitado y fumigado en domicilio y peridomicilio un total de 102 viviendas correspondientes a los barrios Italo Argentino y Villa Libertad del Área Metropolitana del Gran Resistencia. Mientras que con técnica de fumigación espacial se intervino en el AMGR en la zona comprendida entre las siguientes calles y avenidas: Julio A. Roca, Juan B. Justo, Belgrano, Alvear, Castelli, Las Heras, Urquiza, Soberanía Nacional, Castelán y Seitor.

Desde la cartera sanitaria, instaron a la población a estar alerta ante la aparición de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas o vómitos, cansancio extremo, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado en la nariz o encías. Solicita no automedicarse y acudir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano ante la aparición de estos síntomas.

Además, reiteraron la importancia de eliminar o vaciar cualquier recipiente que acumule o pueda acumular agua en nuestras casas y espacios públicos, para evitar la propagación del mosquito transmisor Aedes aegypti.

