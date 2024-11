CON EL BITCOIN EN SU VALOR MÁS ALTO, UN DIPUTADO PRESENTÓ UN PROYECTO PARA QUE EL BCRA OPERE CON CRIPTOMONEDAS

El precio del bitcoin llegó a superar los US$90.000 esta semana, luego del triunfo de Donald Trump. El próximo presidente de los Estados Unidos se manifestó a favor de las criptomonedas durante la campaña y su victoria desató una fuerte suba de estos activos en los últimos días.

En economías con escasez de reservas como la Argentina, la escalada del valor del bitcoin lleva a algunas personas a preguntarse por qué el Banco Central (BCRA) no puede comprar criptomonedas. La realidad es que hoy el organismo no tiene permitido incursionar en ese mundo porque se trata de activos financieros no regulados.

Según el artículo 18° de su carta orgánica, el BCRA puede, entre otras cosas:

Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia.

a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia. Comprar y vender oro y divisas .

. Recibir oro y otros activos financieros en custodia.

Por el contrario, el artículo 19° de ese mismo cuerpo normativo le prohíbe a la autoridad monetaria invertir en acciones (un instrumento volátil para los mercados financieros, aunque su precio no varía tanto como el de las criptomonedas) y colocar sus disponibilidades en moneda nacional o extranjera en instrumentos que no tengan liquidez inmediata.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: Luis Robayo/AFP).

Según la información oficial, actualmente el BCRA tiene reservas en oro, dólares y otras monedas de países fuertes. También se contabilizan allí las eventuales asignaciones de derechos especiales de giro, la moneda del FMI; el swap con China; y los derivados financieros.

El organismo hace un manejo de esas reservas en función de un manual de procedimientos interno, que no es público, pero que sigue las recomendaciones del FMI. El documento “Directrices para la gestión de reservas en moneda extranjera”, que la entidad de crédito multilateral publicó en septiembre de 2001, destaca que las reservas normalmente son activos en moneda extranjera líquidos o fácilmente negociables.

Además, puntualiza que para que sean líquidos y de libre uso, tienen que mantenerse en forma de títulos convertibles de moneda extranjera en poder de las autoridades y frente a no residentes. Al mismo tiempo, reconoce que la gestión de las reservas también puede implicar el manejo de pasivos u otras posiciones a corto plazo en moneda extranjera y la utilización de instrumentos financieros derivados.

Bitcoin en el Banco Central: ¿a favor o en contra?

El principal argumento en contra de la tenencia de criptomonedas por parte de los bancos centrales tiene que ver con la volatilidad en los precios, que generaría fuertes vaivenes en las reservas internacionales. Por caso, el bitcoin que esta semana tocó los US$90.000 cotizaba debajo de los US$40.000 en algún momento de enero. El FMI ha resaltado en varios documentos el riesgo que tienen estos activos que, además, no tienen un marco normativo homogéneo entre países.

Un puesto de helados que acepta pagos en bitcoin en El Salvador, el primer país en declararlo moneda de curso legal. (Foto: REUTERS/Jose Cabezas).

Del otro lado de la mesa aparece el caso de El Salvador, que declaró al bitcoin como moneda de curso legal. Otros países que tienen criptomonedas en sus reservas las obtuvieron en allanamientos realizados a partir de crímenes, pero no las compraron.

“Hasta donde yo sé, no hay evidencia de que otros bancos centrales que hayan comprado bitcoin. Sí sabemos que el gobierno de El Salvador ha comprado bitcoin, pero no para sostener una paridad con otra moneda porque es una economía dolarizada”, puntualizó Ignacio Carballo, director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA y PCMI.

Un proyecto de Ley para incluir al bitcoin en las reservas

En los últimos días, el diputado nacional por el PRO, Martín Yeza, presentó un proyecto de Ley en el Congreso para modificar la carta orgánica del BCRA con el fin de permitir que el organismo compre y mine bitcoin. El texto propuesto deja a criterio de la propia autoridad monetaria el porcentaje de reservas que quiere asignar a criptomonedas.

“Se necesita una modificación por ley porque el bitcoin no es una moneda tradicional, emitida por un gobierno u organismo centralizado”, dijo Yeza. El diputado tomó esta idea de Santiago Siri, un emprendedor argentino que se dedica a proyectos con blockchain, y que en 2014 propuso destinar el 1% de las reservas a comprar bitcoin.

El presidente del PRO Mauricio Macri junto al diputado nacional, Martín Yeza. (Foto: Facebook @yezamartin)

“Si se hubiera hecho, en 2014 se habrían comprado 452.000 bitcoins a US$280 millones. Hoy serían US$37.000 millones. Es cierto que tiene volatilidad, pero longitudinalmente vale la pena pensar seriamente al respecto”, afirmó el hombre del PRO.

Con respecto al tratamiento del proyecto, Yeza cree que no se logrará este año y considera que depende de la voluntad presidencial. “Creo que es una de tantas oportunidades de estar alineados con el liderazgo disruptivo que van a plantear tanto Trump como Elon Musk”, sostuvo.

Javier Milei junto a Donald Trump y Elon Musk en Mar-a-Lago. (Foto: Presidencia).

Y cerró: “A veces hay temas que no le interesan a la sociedad, pero que pueden hacer que vivamos mejor. Claramente, no es un problema de urgencia, sino de sentido de la oportunidad. Y, si bien no hay muchos países que tengan bitcoin, también es cierto que no ha habido otro presidente libertario. Pienso que se está abriendo una nueva era de ideas y este es uno de sus ejes importantes”.