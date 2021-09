CON ALBERTO Y CRISTINA, EL FRENTE DE TODOS CERRÓ SU CAMPAÑA DE CARA A LAS PASO

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerraron este jueves en Tecnópolis la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT) con la advertencia de que «están en juego dos modelos de país» de cara a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo.

En su discurso, el Presidente advirtió que desde la oposición «van a ir al Congreso a proponernos bajar las indemnizaciones».

«Van a ir al Congreso a proponernos bajar las indemnizaciones, van a venir a proponernos precarizar a los que trabajan», indicó en referencia a los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

«Ya lo hicieron una vez», recordó el mandatario. «Les decían a los empresarios que los echaran y al trabajador ‘reconvertite, ahora vas a ser un emprendedor’ y era gente abandonada a su suerte», sostuvo.

En este sentido, destacó: «el trabajo no cuesta, se asocia al capital y no es un costo, es una inversión social». «El capitalismo funciona si alguien invierta y arriesga y otro aporta el trabajo, cómo no íbamos a cuidar el trabajo», agregó sobre las acciones implementadas durante la pandemia.

Antes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó «la emergencia tarifaria» que tuvo que encarar el Gobierno luego de asumir el 10 de diciembre de 2019 para que «la gente pueda volver a prender la calefacción», a la vez que destacó la negociación para la reestructuración de la deuda.

«Cuando llegamos el 10 de diciembre de 2019, el país no era el mismo», dijo la vicepresidenta en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, tras recordar cómo había dejado su gobierno y el anterior de Néstor Kirchner al país, «sin deuda, con una desocupación que no superaba un dígito», mientras la actual gestión lo recibió «endeudado, con tarifazos, e industrias y comercios cerrados».

Cristina Kirchner aseguró que la «vocación política es la de la trascendencia» y afirmó que desde el gobierno nacional se está «construyendo un país diferente no sólo para nosotros, sino para todos y todas».

«Gobernamos así, gobernamos para todos. Nunca le preguntamos a nadie su ideología para reconocerle un derecho», agregó.

La vicepresidente hizo eje en el contrapunto, tal como lo explicitó Alberto Fernández, entre «los dos modelos de país» que proponen el oficialismo y Juntos por el Cambio.

Relacionado