COMPROMISO CON LA FORMACIÓN: EFECTIVOS DEL DEPARTAMENTO CANES FINALIZARON SEMINARIO INTERNACIONAL CINOTÉCNICO

El curso se dictó en Curuzú Cuatiá, Corrientes

Tres efectivos del Departamento Canes participaron del “Seminario Internacional de Operadores Cinotécnicos”, organizado por la Federación Cinológica Argentina, los días 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

Durante la capacitación se abordaron temas clave como detección de sustancias ilícitas, rastro específico, búsqueda de restos humanos (RH) y neurobiología del olfato canino.

Representaron a la institución el Cabo 1º Carlos Maidana y los Agentes Enzo Correa y Mario Alvaredo, acompañados por un can especializado en RH.

Con esta formación, la Policía del Chaco continúa fortaleciendo la profesionalización de su personal y sus capacidades operativas.

