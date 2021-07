CÓMO ES LA CASA ESTILO RÚSTICO DE GABRIEL BATISTUTA EN SU CAMPO DE RECONQUISTA, SANTA FE

Gabriel Omar Batistuta es, ante todo, de aquellas personas que siempre vuelven a casa. Así lo demostró al regresar a Reconquista, la ciudad donde nació el 1 de febrero de 1969. Pudiendo elegir seguir su vida en cualquier rincón del mundo, “Batigol” decidió instalarse en el campo.

Allí, en una propiedad agropecuaria de 129 mil hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe, vive Batistuta con su familia y sus animales, perros y demás animalitos de granja, en la comodidad de una casa típica de la zona.

Mucha madera en tonos oscuros, paredes a la cal, muebles macizos y rústicos, detalles campestres, toques simples y cálidos, y grandes mesas para festejar a lo grande con los seres queridos es lo que más se destaca de la vivienda del Bati, que con los años se convirtió en todo un hombre de campo.

“Para trabajar en el campo, tenés que estar preparado; hay que laburar por si viene la seca, hay que tener pozos de agua, hay que vacunar. Si no estás organizado, no es rentable para nada”, contó el ex deportista, años atrás, a la revista Fortuna.

Y si bien suele ser bastante reservado de su vida privada, el futbolista que tantas alegrías nos dio en los mundiales usualmente abre una ventana a su intimidad desde su cuenta de Instagram, donde se puede ver cómo es el inmenso parque y el living de su hogar, donde el fuego siempre arde en su chimenea cuando la temperatura baja.

Pero si hay un lugar que es su preferido, no hay dudas de que es el sector de la parrilla. Porque Gabriel Omar es fan del asado en todas sus formas. “¡Mejor asador que goleador! Abro el desafío, anótense”, expresó en uno de sus posteos, donde se luce como maestro de los fuegos, cual Francis Malmann campestre.

