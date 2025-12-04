COMISARÍA PRESIDENCIA DE LA PLAZA CIRCULABA CON IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO DE GANADO Y FUE INTERCEPTADO EN UN CONTROL SOBRE LA RUTA PROVINCIAL 7
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El conductor del vehículo excedía la cantidad permitida de traslado de animales segun la guía que entregó al personal y además, tres de los animales presentaban señales diferentes a las registradas.
Hoy al mediodía, efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza realizaron un procedimiento por presunta infracción a la Ley de Marca y Señal durante un control vehicular e identificación de personas sobre Ruta Provincial N° 7. Durante el operativo detuvieron el paso de un camión que transportaba animales vacunos y cuando el conductor presentó el certificado guía, constataron que estaba autorizado a trasladar 20 animales, desde la localidad de Charadai hacia Presidencia de la Plaza, con vigencia desde el 4 hasta el 8 de diciembre.
Sin embargo, al realizar el conteo de los animales, el personal notó que excedía la cantidad permitida. Además, tres de los animales, dos toros y una vaca, presentaban señales diferentes a las registradas en la guía.
Ante esta situación, solicitaron la intervención del área Medicina Veterinaria de Machagai y de la Dirección de Ganadería, quién dispuso la recepción del descargo correspondiente al administrador y la notificación por “Supuesta Infracción a la Ley N° 486-C de Marca y Señal”.