COMISARIA DE FUERTE ESPERANZA “SECUESTRO DE CAMIONETA CON DOCUMENTACIÓN FALSA”

En un operativo conjunto encabezado por la Comisaria FUERTE ESPERANZA y personal policial de la Zona XX°, efectivos de servicio externo, se logró la detención de un vehículo que presentaba irregularidades en su documentación. La intervención tuvo lugar en horas de la noche, a las 23:34, en la planta urbana de la localidad, situada en las coordenadas -25.159908, -61.838207.

El control vehicular realizado por los efectivos policiales se centró en la identificación de personas y vehículos en tránsito. Durante este operativo, se detuvo la marcha de una camioneta Nissan Frontier, color gris, modelo 2.3 D 4X4, con dominio AE 517 DK, conducida por un hombre de 30 años, identificado como P.V.E., de nacionalidad argentina.

Al solicitar la documentación del vehículo, el conductor presentó la cédula del rodado, sin embargo, al consultar el padrón de registro automotor, se constató que los datos del dominio no coincidían con el titular registrado, y el vehículo no estaba debidamente inscripto en el sistema. Ante esta discrepancia, los oficiales procedieron a solicitar al conductor que descendiera del vehículo para realizar una inspección más detallada.

En presencia de un testigo hábil, se realizó una verificación del chasis y motor de la camioneta, donde se detectaron signos claros de adulteración, lo que llevó a sospechar que el rodado podría ser de origen ilícito. A partir de esta constatación, el Fiscal Turno, Dr. Marcelo Oscar Sosa, subrogante en la Fiscalía de Investigación Penal, ordenó el secuestro preventivo del vehículo y solicitó la intervención del personal de la División Tránsito para llevar a cabo una verificación más exhaustiva.

El conductor, por su parte, fue notificado de las actuaciones judiciales en su contra, pero pudo continuar en libertad mientras se prosiguen con las investigaciones correspondientes.

Este operativo forma parte de los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de vehículos de dudosa procedencia y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Las autoridades no descartan que el vehículo esté involucrado en actividades ilegales y han iniciado una investigación para determinar su origen y posibles vínculos con otros delitos.

La intervención subraya la importancia de los controles de seguridad en rutas y áreas urbanas, a fin de prevenir el delito y garantizar la seguridad de la comunidad.

