COMIENZAN LAS ADVERTENCIAS DE LA CGT A MILEI: «SI AVANZAN SOBRE LOS DERECHOS SINDICALES, VAMOS A TOMAR MEDIDAS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En una reunión de más de tres horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su preocupación por los anuncios realizados por el presidente electo, Javier Milei, tras su victoria en las elecciones. Dirigentes sindicales se mostraron inquietos por la posible paralización de la obra pública y la privatización de empresas estatales. Héctor Daer, cotitular de la CGT, advirtió que tomarán medidas si se avanza sobre los derechos sindicales.

No obstante, se acordó esperar a la asunción del nuevo gobierno para evaluar las medidas que se implementen y evitar que afecten el empleo y los salarios. Se enfatizó la importancia de mantener la unidad de la central obrera y se ratificó la necesidad de la negociación paritaria para preservar el poder adquisitivo de los salarios.

Los sindicalistas que representan a los trabajadores del Estado ya se encuentran en pie de guerra debido al ajuste fiscal que se prevé en la próxima gestión. Además, se generó preocupación cuando Milei no confirmó el pago del medio aguinaldo de diciembre para el sector público, aunque posteriormente aclaró que se ajustarán otros gastos y se protegerá a la población. También se abrió otro frente de conflicto al mencionar la intención de privatizar empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, la TV Pública y Radio Nacional, en algunos casos entregándolas a sus empleados.

La decisión de Milei de poner fin a la obra pública a partir del 11 de diciembre debido a la falta de recursos generó una crisis en el sector de la construcción. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), informó que ya se están enviando telegramas de despidos en empresas del sector debido a los dichos del presidente electo, quienes argumentan que no ejecutarán proyectos si no se les paga.

Héctor Daer dejó en claro que la CGT no aceptará la pérdida de derechos laborales y el impago de salarios. También respondió a las declaraciones de Mauricio Macri, quien afirmó que Milei contará con tanto apoyo popular que los «orcos» tendrán que medir sus acciones en la calle: «No importa si somos orcos o no somos orcos, se banalizó el hecho de pedirle a los jóvenes que vayan a enfrentar a otro sector de la sociedad. No hay sociedad moderna que se esté planteando un futuro de esa manera»

En la reunión participaron dirigentes sindicales como Pablo Moyano, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Sergio Romero, Jorge Sola, Julio Piumato, Abel Furlán, Mario Manrique, Rodolfo Daer, Juan Carlos Schmid, Omar Plaini, Víctor Santamaría, Juan Pablo Brey y Hugo Benítez, entre otros.

Relacionado