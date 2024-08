COMEDORES ESCOLARES: “ESTAMOS ANTE UN PROCESO TRANSPARENTE QUE TIENE COMO OBJETIVO CUIDAR EL DINERO DE LOS CHAQUEÑOS», DIJO LA MINISTRA BOTTERI DISOFF

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

La ministra de Desarrollo Humano se refirió a la reciente compulsa de precios que plantea un reordenamiento de los recursos para mejorar el servicio de prestaciones alimentarias.

La ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri Disoff, mostró su satisfacción por los avances de gestión en el orden administrativo que se traducen en políticas públicas más eficientes.

En esa línea, se refirió a la reciente compulsa de precios para proveer al servicio de comedores escolares, que es parte de un proceso de transparentar los recursos del Estado.

«Tenemos que cuidar el dinero de todos los chaqueños y al mismo tiempo poder acompañar a aquellos comerciantes que puedan combinar calidad y buen precio, como todo proceso nuevo tendrá queja de algunos sectores como también cuestiones que se corregirán en el camino», indicó.

Botteri Disoff no soslaya el complejo escenario social que transita el país y también la provincia, lo que requiere de agilidad y celeridad para cuestiones sensibles como la asistencia alimentaria sin renunciar a un proceso regular con todos los controles de rigor.

«Algún proveedor que no fue seleccionado puede no estar contento, pero se trata de una situación muy puntual, estamos hablando de cambios que son muy recientes que seguramente en alguna institución pudo haber tenido una demora muy menor en el tiempo y que el Ministerio ya subsanó», añadió.

DEUDAS DE MILES DE MILLONES DE LA GESTIÓN ANTERIOR

La funcionaria indicó que además de los cambios en el sistema en la cartera también se avanza con un plan de regularización de obligaciones que se arrastra de la anterior de gestión de gobierno, que de forma sostenida y periódica va a camino a saldarse el total.

«La deuda con proveedores es de 3.500 millones de pesos y con un contexto económico difícil estamos trabajando para cancelarla «, indicó la ministra.

Agregó que la que se llevó a cabo hace unas semanas no fue la última compulsa de precios e invitó a aquellos que no se presentaron o que no haya sido seleccionados a presentarse en las próximas convocatorias.

«Siempre vamos a priorizar el compre chaqueño y la idea es que exista el mayor número de proveedores para que también sean varios los comercios del Gran Resistencia y el interior que puedan trabajar con el ministerio», expresó.

ÑACHEC

En lo que hace a la asistencia alimentaria directa que se realiza a través del programa Ñachec indicó que la distribución que hoy se realiza de forma regular es el resultado de los relevamientos que efectuaron los operadores con el propósito de que no exista intermediación.

«Desde un escritorio no se conoce la realidad, hay que estar en la calle antes se entregaba mercadería a granel a asociaciones o fundaciones que se acopiaban en depósito de los punteros», explicó.

Así, indicó que el giro en la política y una entrega directa tiene una marcada aceptación en sectores vulnerables , que agradecen la modificación.

«Hoy la gente sabe que no precisa ser rehén de un dirigente, que le obligaba a cortar la calle o le tomaba asistencia en un piquete para entregarle una bolsa con mercadería», dijo.

Finalmente, en lo que hace a cifras señaló que mensualmente se distribuyen entre 50.000 y 60.000 módulos en el Gran Resistencia y una cifra también considerable en el interior.

«Siempre tienen prioridad aquellas zonas alejadas de los centros urbanos como El Impenetrable, que se sabe tiene las condiciones socioeconómicas más desfavorables», cerró.

