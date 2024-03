COMANDANCIA FRÍAS “VIOLENCIA DE GENERO, INTENTO DE FEMICIDIO Y LUEGO SE SUICIDO”

El lamentable hecho ocurrió en la localidad de Comandancia Frías del Departamento General Güemes de la provincia del Chaco, aproximadamente a las 22,40 el enfermera se comunica con la policía informando el ingreso de una persona sexo femenino al Hospital local con Lesiones graves, provocada por su concubino;, la misma es derivada en forma urgente al Hospital Bicentenario General Güemes ingresando aproximadamente a las 04,40 en esta estable diagnosticó: “PACIENTE QUE INGRESA POR POLITRAUMATISMO, QUEDANDO EN OBSERVACIÓN EN ESTADO LUCIDA!.

Según información el agresor se habría internado en un sector boscoso de la localidad, la policía realizó seguimiento de los rastros los cuales ingresaba zona Boscosa por el lapso 1 Km., dónde se observa una persona de sexo masculino colgado de un árbol especial viña, sostenido de una soga de su cuello.

INFORME 1

CRIA. CCIA. FRIAS FECHA: 23/03/24. HORAS: 22:40. LUGAR: PLANTA URBANA-ESTÁ.

CAUSA SUP/ LESIONES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Cumplo en informar que en fecha y hora en mención se comunicó con esta Instancia, Santa Ana Juan Carlos Enfermero Turno, del Hospital local, informando ingreso persona sexo femenino al Hospital local con Lesiones graves, provocada por su concubino;

Constituida prevención lugar Entrevistándose c/ enfermero cuestión, manifestó que persona sería P.C., (Criolla) 28 años, se ignora demás datos, adelanto forma verbal enfermero diagnóstico Lesiones graves, se deriva centro de mayor complejidad. J. J. Castelli.

La Prevención se entrevistó con varios vecinos mismo manifestaron que lesiones fue provocadas por pareja de la femenina ALFIO ESTRADA, Ddo planta urbana- posteriormente se dió a la Fuga zona boscosa.

Se puso conocimiento Fiscal turno. DISPUSO «… Se proceda aprehensión ESTRADA.

Se solicito colaboración División Hospitalaria J.J. Castelli y Comisaría segunda fines receptar declaración damnificada a la femenina mencionada.

INFORME 2

FECHA: 24/03/24. HORAS: 00:20. LUGAR: PLANTA URBANA-ESTÁ. CAUSA SUP/ LESIONES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Ampliando mi anterior relacionado al ingreso al Hospital local persona sexo femenino siendo P.C. de (Criolla) 28 años, Se realizó un seguimiento de rastros los cuales ingresaba zona Boscosa por el lapso 1 Km., dónde se observa una persona de sexo masculino colgado de un árbol especial viña, sostenido de una soga de su cuello.

Acto seguido se solicito colaboración Enfermero Turno Hospital local haciendo se presente Santa Ana Juan Carlos quien constató que cuerpo se encuentra sin signos vitales, identificado como ALFIO ESTRADA, (Criollo) Mayor edad.

Se puso conocimiento Dr Marcelo Oscar Sosa Fiscal turno DISPUSO «… Solicite Gabinete Científico J.J. Castelli y División Bomberos J.J. Castelli…»

INFORME 3

FECHA: 24/03/24. HORAS: 05:30. LUGAR: PLANTA URBANA-

Ampliando mi anterior relacionado ingreso al Hospital local persona sexo femenino siendo P.C., (Criolla) 28 años, la cual fue derivada a la ciudad de Juan José Castelli para atención médica.

Posteriormente se produjo hallazgo una persona sexo masculino colgado árbol, sostenido soga de su cuello

identificado como ESTRADA ALFIO, (Criollo), arg (37), SUP/ Autor hecho (Concubino Lesionada)

Informo se comunicó c/ esta instancia Dr. Marcelo Oscar Sosa (Fiscal turno) quien DISPUSO «…Que teniendo cuenta distancia del hecho no haría falta la intervención Gabinete Científico, ya que el mismo no presenta signos Violencia…» Ordenado Obito sea trasladado al Médico Forense J.J. Castelli para su autopsia.

Hora mención hizo presente lugar Móvil PT-362 (Móvil Tanatológico- División Bomberos Castelli) a/c Cabo. Pol. Pza. N° 8582 Almirón Armando, quien procede al traslado del cuerpo, hacia Ciudad Juan José Castelli.

INFORME 4

Fecha: 24/03/2024.- Horas: 05:50.- Lugar: Hospital Bicentenario – ciudad.- Motivo: Ccar Novedad.

en Fecha, hora 04:40, ingresa en ambulancia interno Nº AF888ZL, conducido por Barriento Fabián , acompañado de la Enfermera Enrique Elvira , trasladando al paciente C.E.P. , 28 AÑOS, dda en COMANDANCIA FRIA, quien manifiesta que ayer fue lesionada por su pareja, ALFIO ESTRADA .

Examinada por médico en turno Dr. Esteban Berni, quien diagnosticó: “PACIENTE QUE INGRESA POR POLITRAUMATISMO, QUEDANDO EN OBSERVACIÓN EN ESTADO LUCIDA”.-

