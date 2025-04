“Nuestras propuestas tienen que ver con la reactivación del trabajo, seguir avanzando en materia de seguridad, de educación, de salud, pero también en la posibilidad de que la provincia se abra a inversiones”, mencionó el Gobernador, en Colonia Benítez.

En esa línea, Zdero contó que, durante su recorrida ayer por Colonia Benítez, estuvo en el emprendimiento familiar “Encomiendas Zacarías”, donde dialogó con la familia propietaria, que le agradeció porque hoy pueden trabajar con normalidad gracias a que ya no hay cortes de ruta. “Encontré gente de mucho esfuerzo, esa es la gente que queremos en el Chaco, la que se rompe el lomo de sol a sol para salir adelante y no los vivos que se quedaron con los recursos de la gente”, explicó.

Asimismo, el primer mandatario provincial destacó: “Por eso nosotros ofrecemos a estos candidatos, porque son gente sencilla pero que está preparada para lo que se viene. Son personas que tienen el coraje de acompañarnos en esta transformación que va a exigir mucho trabajo en la Legislatura, porque pretendemos una Cámara de Diputados equilibrada, pero fundamentalmente que no ponga palos en la rueda como lo ha hecho esta ahora”.

Por ese lado, el jefe del Ejecutivo provincial diferenció a los candidatos de “Chaco Puede + La Libertad Avanza” con las otras propuestas electorales: “En nuestra lista hay docentes, hay profesionales y gente comprometida. Yo doy ejemplos claros, Carina Botteri Disoff cuando fue ministra de Desarrollo Humano tuvo el valor de hacer en un día lo que no se hizo en 16 años”-recordó.

NUESTROS CANDIDATOS MARCAN EL CONTRASTE

“Nuestros candidatos son gente chaqueña como cualquier otro. Ellos son la transparencia y marcan el contraste con los que quieren fueros y buscan la cobija de un lugar para continuar con la política tóxica. Preferimos candidatos ‘no conocidos’ pero que quieran transformar el Chaco”.

Ferro: acompañar a los que producen y trabajan

El primer candidato por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, acompañó al Gobernador en su recorrida por Colonia Benítez y comentó: “Visitamos un emprendimiento local, queremos acompañar este tipo de emprendimientos familiares y esa es la política que promueve el Gobernador: acompañar a quien produce y a quien trabaja”.

“Le comentamos a la familia Zacarías, quien es la que posee el emprendimiento, que presentamos un proyecto de ley hace unas semanas para bajar los impuestos en la provincia, y que le va a significar un alivio financiero muy grande. Esperamos que la Legislatura lo apruebe, porque por ahora no hubo acompañamiento, y es por eso que necesitamos tener mayoría en la Cámara de Diputados, para, justamente, aprobar este tipo de proyectos que benefician a los chaqueños”, aseveró Ferro.

Botteri: terminar con los intermediarios

“Tenemos un Gobernador que, desde antes de asumir, ya recorría todas las localidades de la provincia y él no acepta que un funcionario no sea de territorio. En esta oportunidad me toca estar circunstancialmente ocupando un lugar como candidata, pero la indicación es la misma: estar en territorio para escuchar a los vecinos”, mencionó la candidata a diputada provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Carina Botteri Disoff.

Botteri agradeció las palabras del gobernador, quien destacó el trabajo que llevó adelante durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Humano. “Siempre lo tomé como una gran responsabilidad. El Gobernador tomó la decisión política de terminar con la intermediación y se comprobó que se podía lograr. Si anteriormente no se hizo fue porque, evidentemente, no querían molestar a sus socios”, señaló.

Para finalizar, planteó que en las elecciones del 11 de mayo hay dos opciones: el pasado empobrecedor, socio de la mafia piquetera, o este futuro de crecimiento, y remarcó la necesidad de contar con respaldo legislativo para avanzar en medidas concretas: “Necesitamos poder acompañar y darle gobernabilidad al Gobernador para implementar políticas públicas pensadas en el crecimiento de todos los sectores”.

Sin cortes de ruta

Héctor Zacarías, dueño de la empresa familiar “Encomiendas Zacarías”, valoró la visita del Gobernador y le agradeció por haber puesto fin a los cortes de ruta ya que dificultaban seriamente el desarrollo de las tareas que realizan a diario.

“Nosotros nos dedicamos a realizar encomiendas en toda la zona de Santa Fe, Rafaela, San Francisco, todo el interior de Chaco y Corrientes hasta Itatí. Cuando había cortes teníamos muchas perdidas, nos llamaban clientes para preguntarnos por los paquetes que no llegaban, nuestros chicos que salían al interior había días que no podían volver”, ejemplificó.

Ezequiel Zacarías, hijo de Héctor, también se desempeña en la empresa familiar y explicó que conoció al Gobernador en el año 2017 cuando tuvo que viajar a Resistencia por un trámite personal. “Sigue siendo el mismo de esa vez, una persona humilde y sencilla. Nos hizo muy bien su visita para que vea en la forma que trabajamos”, aseguró.