COLOMBIA: DESPIDIERON A PROFESORA DEL TRABAJO POR SUGESTIVAS FOTOGRAFÍAS EN REDES

«Mis estudiantes me respetan mucho. Ellos se quedan con lo que muestro en clase y de pronto le podrán dar un ‘me gusta’ a mis fotos porque les gusta como me veo en vestido de baño. (…) Una red social no nos debe quitar la formación a los profesionales«, concluyó esta docente que es madre de una niña de 13 años.