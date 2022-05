COLDPLAY CONFIRMÓ SU OCTAVO SHOW EN ARGENTINA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Tras agotar siete conciertos en Argentina, Coldplay va por más y anunció su octavo show en River para el 5 de noviembre de este año. Los anteriores se realizarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2 y 4 de noviembre.

Cinco años después de su tour “A Head Full Of Dreams”, la banda londinense regresa al país con su gira mundial “Music Of The Spheres Tour”, con la cual se acerca a romper el récord de shows en el estadio River Plate. Hasta el momento, lo tiene Roger Waters con nueve shows agotados en el año 2012.

Coldplay en Argentina: ¿Cómo comprar las entradas para su octavo concierto?

A partir de las 10 de martes 31 de mayo, los fanáticos podrán acceder a la compra de tickets para el concierto del 5 de noviembre, en la página web de All Access.

