COCINAR, LIMPIAR Y DEDICARSE AL HOGAR: QUÉ SON LAS “TRADWIFES”, LAS MUJERES QUE DEFIENDEN VIEJOS MANDATOS

Ella, con un vestido con estampado liberty, abre ansiosa su regalo de cumpleaños y festeja sorprendida al ver que se trata de un delantal con una docena de pequeños bolsillos. ¿Para qué es esa prenda tan rara? Para que pueda hacer más cómoda una de las tareas que a diario realiza: ir a buscar huevos al gallinero.

Este contenido es parte de lo que muestra la cuenta @ballerinafarm, protagonizada por Hannah Neeleman, sus ocho hijos y su marido. Una familia tradicional que vive en el campo, y ella es justamente el mayor exponente de ser una tradwife (o tradwives en plural): una esposa tradicional.

Con más de 10 millones de seguidores Hannah rápidamente se volvió viral, se convirtió en una referente de este estilo de vida y en una creadora de contenido que llegó a las tapas de las revistas de negocios de los Estados Unidos.

Como ella hay varias, sobre todo son estadounidenses, y despiertan grandes interrogantes: ¿ese estilo de vida es un deseo genuino de ellas?, ¿se les está pidiendo a las mujeres que solo se dediquen a las tareas domésticas y abandonen los otros espacios ganados?, ¿ser madre dejó de ser una opción para volver a ser una obligación? Y aún más: ¿es un estilo de vida real o es hoy un negocio liderado por estas mujeres que venden videos de cómo hacer manteca o queso desde cero, harinas proteicas con sus marcas y más?, ¿es un modo de ganar dólares basándose en la agenda anti-woke que gana protagonismo en estos días?

Hannah Neeleman dejó su carrera como bailarina para dedicarse a sus ocho hijos y su marido. (Foto: Instagram @ballerinafarm)

“Lo que estamos viendo como una tendencia que desde las redes sociales promueve los roles tradicionales de las mujeres como amas de casa, esposas y madres y ubican a los varones como proveedores es un fenómeno social complejo e interesante con muchas perspectivas confrontadas”, advierte Mercedes Jones, directora de Proyectos del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

“Como tienen una gran presencia en Instagram y también en TikTok, se habla de esposas tradicionales 2.0 pero hay análisis críticos que indican que no hay nada nuevo y las ubican como campañas de marketing asociadas a la venta de productos para el hogar que ganó fuerza durante la pandemia mostrando la vida doméstica idílica y atrayendo a millones de seguidores. Algunas personas afirman que es simplemente un grupo de influencers de clase media, blancas, norteamericanas que el algoritmo infla como burbujas de millones de seguidores donde difunden la última fantasía masculina. No es una tendencia de cambio social de las mujeres, es una estrategia de marketing”, resalta Jones.

Y continúa su análisis: “Hay voces que ubican esta tendencia dentro del marco político global de retorno a valores tradicionalmente asociados con las derechas y el conservadurismo extremo. Incluso, se la plantea como una estrategia de los supremacistas blancos donde se pone el foco en la necesidad de aumentar la natalidad para no transformarse en la nueva minoría”.

“Insisto en que es un fenómeno poco comprendido todavía y por eso mismo muy fácil de tergiversar. Se percibe que para algunas personas las tradwifes son un síntoma de auge cultural y para otras es la decadencia. Estos extremos sin matices son muy peligrosos, porque pareciera que aquellas mujeres que eligen ser madres y esposas son todas retrógradas, de derecha, y antifeministas”, reflexiona Jones.

Hannah cosecha los alimentos de su propia huerta. (Foto: Instagram @ballerinafarm)

Para Natalia Alfonso, de Be Influencers, agencia especializada en redes e influencers, ”el fenómeno de las tradewifes se da en un contexto de una generación que ha perdido la fe en el futuro. Hay una sensación de inevitabilidad de un futuro necesariamente peor que gira en torno a inestabilidad política y económica global, conflictos bélicos, cambio climático, desarrollo exponencial de la inteligencia artificial sin un camino claro, soledad creciente. En este escenario, la nostalgia nos invade y la conclusión lineal es la creencia de que ‘lo de antes era mejor’. Un pasado supuestamente más simple, con más oportunidades y más optimista”.

Por qué no se da a nivel local

El término de tradwife es más que nada estadounidense. “Si trasladamos este fenómeno a la Argentina, esa nostalgia se observa más en la esfera de lo económico que en la esfera de valores sociales, una narrativa que es liderada desde el presidente Milei hacia abajo”, indica Alfonso.

“Además, en nuestro país, la oportunidad de contar con un solo ingreso por familia es escasa y muchas de ellas no se pueden dar ese lujo. Si, entonces, miramos este fenómeno con atención, en Argentina también se da la conversación de una vuelta al pasado, pero más de las políticas económicas y la recuperación de un ‘pasado de gloria y abundancia del país’ más que en las estructuras sociales y familiares. Por eso, no vamos a encontrar contenido de tradewifes en Argentina”, explica Alfonso.

En este sentido, Jones agrega que “en un país como el nuestro las mujeres realizan entre el doble y tres veces más trabajo no remunerado de cuidado y tareas del hogar que los hombres y además habitualmente suelen trabajar fuera de sus hogares. Seamos realistas, hay muchas que -aunque quieran- no podrían dejar de trabajar y dedicarse al hogar para ser tradwife. No les alcanza”.

Entonces, asegura la socióloga de Udesa, “tenemos que aprovechar la discusión de estas temáticas para que las mujeres puedan elegir, tengan opciones genuinas. En todo caso, el problema no es que algunas mujeres quieran volver a desempeñar roles tradicionales, el problema es que en nuestros países aunque quieran hacerlo no podrían”.

Nara Smith es otra referente en la materia. Su cuenta de TikTok en la que muestra su vida diaria dentro del hogar tiene casi 12 millones de seguidores. (Video: @naraazizasmith)

“En la Argentina muchas mujeres quieren destacarse en lo que hacen, pueden tener roles no tan prioritarios de dedicación full time, pero se puede hacer un intermedio. Soy de la idea de que se puede ejercer la maternidad y hacer lo que a uno le gusta en cada etapa, fijarse una meta de unos años, aprovechar el tiempo que van al jardín, y el tiempo en que uno está que sea de calidad. Porque lo de solo el hombre proveedor puede tener problemas en algunas parejas, o que el hombre sea mayor proveedor puede ser en un momento de la vida; lo importante es que la pareja no se pase factura por esto”, reflexiona Beatriz Goldberg, psicóloga.

¿Elegir trabajar?

“El fenómeno de las tradwives no está directamente relacionado con el cansancio de las mujeres ante la doble jornada laboral. Se trata, más bien, de un grupo de mujeres que exhiben en redes sociales una vida centrada en las tareas del hogar, dedicando muchas horas a cocinar, limpiar o decorar, actividades que recuerdan más a las de nuestras abuelas que a las exigencias actuales de la vida cotidiana”, dice Georgina Sticco, directora de Grow – género y trabajo.

Sin embargo, esta especialista en materia de género, resalta que “para poder vivir así, se necesitan al menos dos cosas: tiempo y dinero. Es decir, mientras una mujer graba un video de varias horas cocinando pan casero, alguien más está pagando las cuentas y, posiblemente, también haciéndose cargo del cuidado de los hijos o de otras responsabilidades. Por eso, más que una reacción al agotamiento de las mujeres, las tradwives son expresión de un grupo social con privilegios, que elige libremente un estilo de vida que responde a un ideal conservador, estético y hasta aspiracional”.

“En Argentina, no estamos viendo una salida de las mujeres del mercado laboral. Al contrario: los datos muestran que cada vez más mujeres están buscando empleo y participando activamente en el mundo del trabajo. El foco excesivo en las tradwives no muestra una realidad concreta, sino que posiciona una agenda: la del hogar más convencional”, enfatiza Sticco.

¿Por qué no vemos un auge de este fenómeno en el país? La psicóloga Romina Halbwirth, señala que “en las grandes ciudades argentinas, los movimientos feministas marcaron fuerte la agenda cultural de la última década. La consigna de Ni Una Menos, la legalización del aborto y la Educación Sexual Integral (ESI) cambiaron profundamente la manera en la que muchas mujeres se piensan a sí mismas”.

Hannah ordeña la vaca y recoge la leche para el desayuno de sus hijos y su marido. Para muchas mujeres, una vida de sueños, para otras algo impensado. (Foto: @ballerinafarm)

Además, agrega: “La figura de ‘la ama de casa feliz’ no tiene buena prensa en sectores medios urbanos. Y más aún: pocas mujeres pueden darse el lujo de no trabajar. Pero sería un error mirar solo a las mujeres de clase media citadina. En el interior del país, en zonas rurales o pueblos más pequeños, la vida hogareña sigue siendo la norma para muchas mujeres. Pero atención: eso no implica necesariamente una elección desde el deseo”.

Desde el punto de vista del mundo laboral, Lucía Muttis, gerente de People & Culture en Grupo Ceta, indica que “las mujeres tienen más dificultades para conseguir trabajo, y si lo consiguen muchas veces es en condiciones más precarias o informales. Esto se agrava en las más jóvenes: las menores de 30 años son, por lejos, las más afectadas por el desempleo y la subocupación”.

“Muchas mujeres están haciendo un esfuerzo enorme por sostener su lugar y seguir creciendo, sobre todo en roles operativos y en sectores como salud, hotelería, administración y atención al cliente, donde la participación femenina es cada vez más fuerte. Lo que notamos es que muchas veces ese esfuerzo se da en contextos muy desiguales. La idea de que las mujeres vuelven al hogar o a lo tradicional es, en realidad, una construcción cultural que no refleja lo que pasa hoy en nuestro país. Las mujeres quieren trabajar, desarrollarse, crecer. Pero muchas veces no encuentran las condiciones necesarias para poder hacerlo”, completa Muttis.

Desde el punto de vista cultural, “en Argentina el feminismo tiene una gran presencia, marcando la agenda socio cultural y mediática. Por su parte, la idiosincrasia de la mujer argentina del siglo XXI dista mucho de esta mujer con un estilo más vintage y arraigado al tradicional patriarcado”, observa Sabina Alcarraz Robledo, psicóloga.

Incluso, frente a este fenómeno “hay un impacto en las comunicaciones de las marcas. Ya hemos pasado definitivamente la oleada progresista de las marcas y han descolgado las banderas en defensa de los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y demás minorías. El péndulo se está yendo hacia el otro lado y las marcas vuelven a comunicar desde las bases de valores más tradicionales para acompañar hacia dónde está yendo la sociedad”, observa Alfonso.