CINCO LISTAS OFICIALIZADAS EN SÁENZ PEÑA PARA LAS ELECCIONES INTERNAS DEL PJ

El próximo 21 de marzo competirán en las urnas cinco listas del PJ saenzpeñense para presidir el partido.

La Junta Electoral Justicialista, oficializó las cinco listas del Departamento Comandante Fernández y están habilitadas para participar de los comicios internos del 21 de marzo próximo.

Sus protagonistas hablan sobre lo que resta de campaña hasta el 21 de marzo y explican porque no se dio la unidad en Sáenz Peña.

Luisina Lita, del Frente 17 de octubre, Carlos “Taty” Ayala con el Frente de Agrupaciones Peronistas, Ricardo Luna con la Lista Compañeros Unidos, Alejandro Capitanich con la Lista No me Olvides y Rubén García del Frente Sindical y Político de Sáenz Peña, son los que competirán por la presidencia del PJ saenzpeñense el próximo 21 de marzo

Luisina Lita reconoció que “en la ciudad de Sáenz Peña no se ha conseguido la unidad y estamos en camino a las elecciones partidarias que se van a realizar el próximo 21 de marzo y la lista que encabezo tiene pluralidad de compañeros y compañeras, creo que nuestra lista y propuestas es interesante, proponemos la unidad que nosotros seguimos los lineamientos que se propuso a nivel nacional y provincial”.

Dijo Lita que si bien tenía esperanzas y expectativas de que haya unidad en Sáenz Peña “creo que mis expectativas eran demasiadas, pero después con el dialogo, con las negociaciones para ver si podíamos integrar otro espacio, o nosotros integrar al nuestro y ver quienes integran las listas y qué lugares ocupan, pero lamentablemente no se dio y este es el resultado de ir a elecciones”, señalo.

Por su parte Carlos “Taty” Ayala al ser consultado sobre el fracaso de la unidad en Sáenz Peña dijo que la postura de su lista siempre fue la de “acudir al veredicto puntual y soberano de las urnas”. Reconoció que tienen “una buena predisposición para llamarnos a la unidad, nuestras predisposición siempre fue llegar a ese compartimiento donde las autoridades del partido justicialista de la ciudad tengan el respaldo de sus compañeros, de sus afiliados de sus hombres y mujeres que permanentemente trabajan en pos del justicialismo”.

Respecto al trabajo en el camino a las internas dijo que platearon una agenda trabajo para tener un proyecto político de futuro, “nos hemos reunido con nuestros compañeros en varias reuniones buscando coincidencia y la nuestra siempre fue la coherencia de plantear un proyecto de trabajo distinto en Sáenz Peña que nunca se hizo y que es volver a la fuente recreando a través a los circuitos un esquema de trabajo donde todos podamos ser partícipes y estar contenidos en ese sentido”.

Rubén García, preside el Frente Sindical y Político de Sáenz Peña, y dijo que motivado por todo el trabajo militante de hace varios años es que decidió presentarse como pre candidato a presidente el PJ saenzpñense. “Nos viene preocupante hace tiempo la situación por la que está pasando Sáenz peña, no desde ahora, y creemos que una de las herramientas que tenemos para mejorar eso es estar dentro de la casa partidaria y poder trabajar desde ahí y generar actividades”.

Sobre el tema de la unidad dijo García que “lo más sano y todos coincidimos con eso son las elecciones porque justamente el que mayor vote saque va a liderar y el resto acompañará, esa es nuestra doctrina y siempre va a ser así, pero si hay un consenso previo siempre y cuando haya voluntad de las partes, sin imposiciones o sin que te obliguen a tomar algún tipo de decisiones ya deja de ser sano, si es de común acuerdo si”.

Mencionó García que una vez presentada la lista ya no hay acuerdo posible, “después de presentar tu lista ya no podes llegar a un acuerdo sólido, porque todo queda en palabras y no tiene validez”.

Tanto Ricardo Luna como Alejandro Capitanich si bien confirmaron su participación en estas internas no dieron su opinión al respecto.

