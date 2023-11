CHISTE DE MIÉRCOLES: VILMA IBARRA DICE QUE NO ES MASSA QUIEN GOBIERNA SINO ALBERTO FERNÁNDEZ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En la recta final de su mandato y ante la escasa presencia del presidente Alberto Fernández en la escena pública, la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, dijo que el mandatario sigue al mando de la administración nacional y desmintió la idea de que Sergio Massa esté dirigiendo el Gobierno.

«Te aseguro que él no gobierna. Alberto Fernández sigue supervisando la gestión todos los días, y él es quien toma las decisiones» , afirmó Ibarra en una entrevista con Luis Novaresio en LN+. Aunque admitió que el candidato de Unión por la Patria asumió un papel destacado en la campaña, destacó que «en ningún momento él dice que este no es su gobierno, sino que enfatiza que en esta administración no ha tomado las decisiones».

La funcionaria también retrocedió cuatro años en su análisis para evaluar el papel de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien describió como una «líder y referente de un sector muy importante de la política argentina». Comparó la conformación de la fórmula presidencial Fernández-Fernández con la actual fórmula encabezada por el Ministro de Hacienda, acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Ibarra destacó que la nominación de Alberto Fernández como candidato a presidente fue una decisión de la vicepresidenta en ese entonces, lo que generó dificultades en el diálogo entre ambos. En contraste, la nominación de Sergio Massa como candidato «fue más plural, con la participación de gobernadores y diversos sectores de la coalición, lo que facilitó la toma de decisiones de manera más colectiva».

En relación a las críticas y resistencia interna que se presentaron antes de la confirmación de la candidatura de Massa, Ibarra enfatizó que si la intención era buscar la unidad y evitar una interna dura, la persona de consenso fue Sergio Massa. «Puede que no fuera mi primera o segunda opción, pero era la opción que nos representaba a todos en ese momento. Esta decisión colectiva lo coloca de manera diferente en relación al gobierno, donde pudo decir «comienza una nueva etapa y es mi gobierno»».

Finalmente, en el contexto del balotaje entre Massa y Javier Milei, Ibarra reiteró sus críticas hacia las ideas del diputado y lo consideró «una amenaza al sistema de vida, a los valores y a la concepción democrática que prohíbe el terrorismo de Estado». Concluyó afirmando su «compromiso con la democracia» y su rechazo a la discusión de temas como la venta de órganos, el mercado de adopciones y la reconsideración de cuestiones como el aborto legal y el matrimonio igualitario. Consideró que su enfoque es más liberal que el de quienes promueven posturas totalitarias.

