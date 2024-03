CHARATA: EL GOBERNADOR REINICIÓ LAS OBRAS EN EL HOSPITAL LOCAL “DR. ENRIQUE V. DE LLAMAS”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este lunes, cerca del mediodía, el gobernador Leandro Zdero estuvo en Charata, acompañado del intendente local, Rubén Rach; donde constató la reactivación de las obras del Hospital “Dr. Enrique V. de Llamas” , las cuales se encontraban paralizadas, hace un tiempo. “Falta un 25 por ciento de la obra del Hospital y esperamos que en dos meses podamos concluirla”, dijo el mandatario y agregó “estamos ordenando los recursos y ordenando al Estado para poder cumplir con nuestras metas ya que nuestra preocupación es el funcionamiento del sistema”.



Dicha obra se encuadra dentro de la línea de financiamiento que se lanzó a través del NBCH, el pasado viernes, y que sirve para reactivar las obras públicas que no se terminaron.

Zdero, contó que en la provincia se abrieron muchas obras que no tenían calzado el presupuesto, es decir que no tenían el presupuesto garantizado para poder realizar la misma. “Ahora nos toca concluirlas con muchos menos recursos, contó y destacó “lo importante es que esto tenga el equipamiento necesario, los insumos necesarios, los recursos humanos necesarios y que la atención de la urgencia se haga en el lugar, donde uno vive y que solo se derive lo urgente”.

Por otro lado, contó que en la localidad “nos encontramos con un cementerio de ambulancias y debemos ver como, con esfuerzo y buena administración, podamos adquirir nuevos vehículos.

Antes de llegar al Hospital se acercaron al Comedor municipal, y luego entregaron plantines a instituciones educativas.

Por último, el intendente Rach agregó que junto al gobernador también se realizó la visita del comedor municipal, donde se prepara, de lunes a viernes, unas 800 porciones para repartir entre los 6 comedores que tiene el municipio. “Además, hicimos entrega de plantines a distintas instituciones y realizamos plantaciones y re siembra ya que queremos reactivar el vivero para que tengamos todas las especies que se adaptan a la zona en condiciones”.

Acompañaron al Gobernador en estas actividades, la subsecretaria de Municipios, Gabriela Galarza; concejales del municipio local, instituciones y vecinos de la zona.

