CHARATA BOMBEROS REALIZARON LA DESTRUCCIÓN CONTROLADA DE MATERIAL EXPLOSIVO

El elemento había sido incautado en el año 2021 en la localidad de Hermoso Campo luego de que un hombre encontrara el artefacto en la vía pública.

En la jornada de hoy entre las 9 y las 14, personal de la División Bomberos de Charata llevó a cabo un procedimiento de destrucción de material explosivo en las instalaciones del Club Casa y Pesca de esa ciudad.

El material destruido consistía en una libra de trotil (TNT), catalogado como “alto explosivo”, de origen estadounidense. Dicho elemento había sido incautado en el año 2021 por personal de la Comisaría de Hermoso Campo, luego de que fuera entregado voluntariamente por un hombre, quien manifestó haberlo encontrado en la vía pública.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Sección Explosivos de la División Bomberos, bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo los protocolos vigentes.

Durante la intervención estuvieron presentes el Director General de Bomberos, Comisario Mayor Wilfrido González Dellamea; el Director del Cuerpo de Bomberos, Comisario Inspector Andrés Oscar Leyes; y personal de la División Medicina Legal de Charata, encabezado por el oficial principal Fabián Pitruluk.

El operativo concluyó de manera exitosa, sin registrarse incidentes ni novedades, garantizando así la eliminación segura del material explosivo y la tranquilidad de la comunidad.

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