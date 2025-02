CHARADAI FUE NOTIFICADO DE INFRACCIÓN POR FAENA CLANDESTINA Y PORTACIÓN DE ARMAS

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Secuestraron en poder de un hombre más de 250 kilos de carne faenada y armas de fuego.

Este viernes, los agentes de la Comisaría Charadai, Departamento de Seguridad Rural y Departamento Caballería, llevaron a cabo un operativo de prevención denominado “Animales Sueltos” por ruta provincial 7.

En cercanías de un campo de la Planta Urbana de esa localidad hallaron animales vacunos que interrumpían los caminos vecinales, los arriaron hasta la estancia de su propietario. Al llegar dentro del predio encontraron una cabeza, cuero y carne de un animal vacuno faenado no apto para el consumo humano.

Consultaron con el dueño de la propiedad, un hombre de 62 años, sobre el permiso de faena pero no contaba con el mismo. Además constataron que tenía en su poder armas de fuego, sin la documentación para su portación.

El fiscal de turno, dispuso que secuestren el producto cárnico, incautaron más de 250 kilos de carne faenada no apta para consumo, que posteriormente fue incinerada. El hombre fue notificado de aprehensión por “supuesto abigeato”. Con respecto a las armas de fuego, sea notificado por “Supuesta infracción al artículo 189° Bis del Código Penal Argentino”, secuestraron dos escopetas, dos rifles y un cartucho.

