CHAPO: “REFORZAMOS LAS TAREAS PREVENTIVAS JUNTO CON TODAS LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA”

El vocero oficial dio detalles acerca de la reunión entre funcionarios, jefes policiales y comerciantes que tuvo lugar el miércoles por la noche. “Estamos llevando tranquilidad a la sociedad en su conjunto para asegurar la paz social”, afirmó.

El vocero oficial Juan Manuel Chapo ofreció este jueves su habitual conferencia de prensa, instancia en la que informó sobre distintos temas de actualidad y brindó detalles sobre la agenda del gobernador para los próximos días.

En este marco, el portavoz hizo mención a las acciones de carácter preventivo que el gobierno despliega para garantizar la paz social y el normal desenvolvimiento de la actividad comercial.

Chapo dio detalles de la reunión mantenida el miércoles por la noche con empresarios y representantes de distintas cámaras mercantiles y sectoriales a quienes informó sobre las tareas que se llevan adelante en cuanto a seguridad y prevención.

“Ante situaciones que se dieron en algunas provincias del país nos parece importante llevar la más absoluta tranquilidad a la comunidad, dada cierta preocupación que se fue generando”, señaló.

El vocero remarcó que en todo el Chaco no se registraron incidentes o casos de saqueo a comercios, y que malintencionadamente se intentó conferir ese tono al robo sufrido por una heladería de Resistencia.

“Desde el gobierno provincial desestimamos rotundamente rumores esparcidos de manera irresponsable en las últimas horas; no han ocurrido en ningún punto de nuestra provincia hechos de características como las que se buscó malinformar”, señaló.

“Se intentó ligar un hecho delictivo en una heladería de la capital que absolutamente nada tiene que ver con otro tipo de situaciones”, ratificó.

El portavoz amplió los detalles sobre el encuentro del miércoles, del que participaron también el subsecretario de Planificación en Seguridad y Justicia, Leandro Álvarez; jefes policiales; altos mandos de Gendarmería Nacional; y representantes de la Cámara de Comercio de Resistencia, de la Federación Económica del Chaco, de la Cámara de Supermercados y de la Cámara de Distribuidores.

“Reforzamos las tareas preventivas junto con todas las fuerzas de seguridad en la provincia; estamos llevando tranquilidad a la sociedad en su conjunto para asegurar la paz social”, apuntó.

El portavoz aseguró que al fortalecimiento de la presencia policial en las calles mediante operativos de saturación se suman acciones de ciberpatrullaje teniendo en cuenta que en algunos puntos del país se han detectado grupos organizados que a través o desde las redes sociales movilizaron incidentes o ataques a comercios.

“No vamos a permitir la incitación a la comisión de ningún tipo de delito de estas características; queremos llevar la más profunda tranquilidad a la población porque no hemos tenido en el Chaco episodios de esta naturaleza y tampoco amenazas de posibles hechos”, agregó.

Hoy, nueva reunión

Por otra parte, Chapo anticipó que a lo largo de este jueves se desarrollará una nueva reunión propiciada por el gobierno y que incluirá a funcionarios provinciales, de la Justicia Federal y altos mandos de Gendarmería y de las demás fuerzas de seguridad nacionales con asiento en el Chaco.

Agenda del gobernador

El vocero detalló las actividades que desplegará el gobernador Jorge Capitanich entre este viernes y el domingo, que incluyen presencia en Resistencia y distintos puntos del interior.

“Mañana viernes el mandatario realizará importantes anuncios en materia de salud pública por la mañana; en tanto que también se trasladará al sudoeste, dónde visitará Villa Berthet, Samuhú y Santa Sylvina para la inauguración de 32 cuadras de pavimento, otras 14 repavimentadas y un espacio público de grandes dimensiones”, explicó.

El sábado y domingo, en tanto, el gobernador mantendrá reuniones con vecinos y vecinas de diferentes barrios de Resistencia; entregará soluciones habitacionales; y participará del inicio de la Copa de Todos, en Presidencia Roque Sáenz Peña.